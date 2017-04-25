25.04.2017 | 09:06

В понедельник, 24 апреля, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан по личным вопросам.

За помощью к нему обратились более 20 человек. Прозвучали просьбы, которые касались жилищно-коммунальной сферы, ремонта дорог, содействия в благоустройстве придомовых территорий, в том числе обустройстве детских игровых площадок.

Кроме того, были оформлены заявления о предоставлении мест в дошкольных учреждениях, озвучены предложения по проведению спортивного мероприятия и сказаны слова благодарности за неравнодушное отношение к нуждам земляков.

Парламентарий внимательно выслушал каждого жителя избирательного округа № 1, провел необходимые консультации и дал соответствующие разъяснения. По ряду вопросов будут сделаны запросы, организованы выезды специалистов для изучения ситуации на местах и оказания оперативной помощи заявителям.

Решение озвученных проблем Вадим Супиков взял под личный контроль.