В понедельник, 24 апреля, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан по личным вопросам.
За помощью к нему обратились более 20 человек. Прозвучали просьбы, которые касались жилищно-коммунальной сферы, ремонта дорог, содействия в благоустройстве придомовых территорий, в том числе обустройстве детских игровых площадок.
Кроме того, были оформлены заявления о предоставлении мест в дошкольных учреждениях, озвучены предложения по проведению спортивного мероприятия и сказаны слова благодарности за неравнодушное отношение к нуждам земляков.
Парламентарий внимательно выслушал каждого жителя избирательного округа № 1, провел необходимые консультации и дал соответствующие разъяснения. По ряду вопросов будут сделаны запросы, организованы выезды специалистов для изучения ситуации на местах и оказания оперативной помощи заявителям.
Решение озвученных проблем Вадим Супиков взял под личный контроль.