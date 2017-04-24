24.04.2017 | 17:20

Три депутата Пензенской городской думы решили досрочно сложить с себя полномочия. В числе тех, кто собирается сдать мандат, Сергей Седов, Борис Дрякин и Андрей Сакмаев.

Последний прокомментировал свой уход: «Это мое личное решение. У каждого есть такое право».

Напомним, что повышенный интерес к депутатскому корпусу возник после того, как областная прокуратура обнаружила недостоверные сведения об имуществе, положении и доходах за 2015 год у некоторых народных избранников. Тех, кто напутал с цифрами в декларации, в гордуме оказалось 14 человек. В конце марта на 32-й сессии некоторые из них объяснили свои просчеты

«Какая коррупционная составляющая? Документы на недвижимость пришли существенно позже, чем я заполнял декларацию. Суд по поводу моего парковочного участка длился 10 лет», - пояснил депутат Пензенской городской думы Борис Дрякин.

«Давайте мы снимем полномочия и устроим выборы, я уверен, что народ опять меня выберет», - заявил депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

«Есть требования закона, депутаты нарушили его. За это предусмотрена ответственность - сложение полномочий», - подытожил прокурор Ленинского района г. Пензы Евгений Зудихин.

«Я как работал с людьми, которые ко мне обращались за помощью, так и буду, только не как депутат. Я председатель регионального фонда ветеранов, продолжаю строительство мемориального комплекса», - подчеркнул Андрей Сакмаев.

Принимать решение о досрочном и добровольном сложении мандатов 3 из 14 депутатов, запутавшихся в доходах, будут на ближайшей сессии городской думы. Она состоится в среду.