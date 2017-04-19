19.04.2017 | 15:33

На сайте Государственной Думы ФС РФ опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов за 2016 год.

В нижней палате парламента Пензенскую область представляют Сергей Есяков («Единая Россия») и Леонид Левин («Справедливая Россия»), победившие на выборах по 146-му и 147-му округам соответственно.

Кроме того, интересы пензенцев, а также волгоградцев, саратовцев и тамбовчан отстаивают единороссы Вячеслав Володин, Ольга Баталина, Татьяна Касаева, Евгений Москвичев, Александр Носов, Анатолий Петров, Иван Фирюлин, Тамара Фролова, Глеб Хор, Нина Черняева, член ЛДПР Сергей Катасонов и член КПРФ Тамара Плетнева.

Согласно поданной декларации, первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы по энергетике Сергей Есяков в 2016 году получил доход в размере 8 705 581 рублей. В собственности у него находятся три гаража, нежилое помещение (4,2 кв. м), баня (57,1 кв. м), два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (1 332 и 956 кв. м), два жилых дома (266,6 и 293,8 кв. м), четверть квартиры (117,8 кв. м). Также Сергей Есяков владеет снегоболотоходом CAN-AM Outlander MAX XT и гидроциклом BRP Sea Doo RXP-X.

Супруга депутата получила доход немногим меньше - 8 582 002 рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин за 12 месяцев получил 15 029 252 рублей. В его собственности находятся шесть дачных земельных участков (223 512, 2 330, 2 330, 2 340, 2 330 и 366 471 кв. м), земельный участок земли населенных пунктов (797 кв. м), три четверти жилого дома (1 718 кв. м), квартира (236,9 кв. м), гараж, хозблок и доли двух земельных участков для индивидуального жилищного строительства (987 и 2 522 кв. м). Леониду Левину также принадлежит автомобиль Mercedes-Benz S500 4MATIC.

Член комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Фирюлин за 2016 год задекларировал доход в сумме 2 458 945 рублей. Он владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства (5 000 кв. м), жилым домом (153,8 кв. м) и автомобилями ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Его супруга получила за год 321 722 рублей.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева указала в декларации сумму 4 970 754 рублей. В собственности у нее квартира (102,1 кв. м) и гараж-бокс (18,9 кв. м). Супруг депутата показал доход в размере 258 262 рублей.

У первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова доход за 2016 год составил 16 714 345 рублей. Он владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство (2 500,9 кв. м), автомобилем ВАЗ-21099 и мотоциклом «Ява-350». Его жена получила 1 010 346 рублей.