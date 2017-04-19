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Политика | Представляющие Пензенскую область депутаты Госдумы обнародовали доходы

19.04.2017|15:33
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На сайте Государственной Думы ФС РФ опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов за 2016 год.

В нижней палате парламента Пензенскую область представляют Сергей Есяков («Единая Россия») и Леонид Левин («Справедливая Россия»), победившие на выборах по 146-му и 147-му округам соответственно.

Кроме того, интересы пензенцев, а также волгоградцев, саратовцев и тамбовчан отстаивают единороссы Вячеслав Володин, Ольга Баталина, Татьяна Касаева, Евгений Москвичев, Александр Носов, Анатолий Петров, Иван Фирюлин, Тамара Фролова, Глеб Хор, Нина Черняева, член ЛДПР Сергей Катасонов и член КПРФ Тамара Плетнева.

Согласно поданной декларации, первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы по энергетике Сергей Есяков в 2016 году получил доход в размере 8 705 581 рублей. В собственности у него находятся три гаража, нежилое помещение (4,2 кв. м), баня (57,1 кв. м), два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (1 332 и 956 кв. м), два жилых дома (266,6 и 293,8 кв. м), четверть квартиры (117,8 кв. м). Также Сергей Есяков владеет снегоболотоходом CAN-AM Outlander MAX XT и гидроциклом BRP Sea Doo RXP-X.

Супруга депутата получила доход немногим меньше - 8 582 002 рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин за 12 месяцев получил 15 029 252 рублей. В его собственности находятся шесть дачных земельных участков (223 512, 2 330, 2 330, 2 340, 2 330 и 366 471 кв. м), земельный участок земли населенных пунктов (797 кв. м), три четверти жилого дома (1 718 кв. м), квартира (236,9 кв. м), гараж, хозблок и доли двух земельных участков для индивидуального жилищного строительства (987 и 2 522 кв. м). Леониду Левину также принадлежит автомобиль Mercedes-Benz S500 4MATIC.

Член комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Фирюлин за 2016 год задекларировал доход в сумме 2 458 945 рублей. Он владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства (5 000 кв. м), жилым домом (153,8 кв. м) и автомобилями ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Его супруга получила за год 321 722 рублей.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева указала в декларации сумму 4 970 754 рублей. В собственности у нее квартира (102,1 кв. м) и гараж-бокс (18,9 кв. м). Супруг депутата показал доход в размере 258 262 рублей.

У первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова доход за 2016 год составил 16 714 345 рублей. Он владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство (2 500,9 кв. м), автомобилем ВАЗ-21099 и мотоциклом «Ява-350». Его жена получила 1 010 346 рублей.

Источник — фото www.duma.gov.ru
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Гость|19.04.2017 16:15|

слуги народа)))))))))))

Гость|19.04.2017 16:15|

Непростые-достойные люди.

Гость|19.04.2017 16:17|

У есякова между домами заснеженное болото?

Гость|19.04.2017 16:34|

penzainform.ru писал(a):

автомобилями ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107
Гараж с раритетом??

Гость|19.04.2017 16:41|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей. В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини -цехов, мини-предприятий.

В короткий период времени.

Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации.

Для этого всего лишь необходимо видоизменить действующее законодательство.

Т.е. пишеться прошение о рассмотрение законодательной инициативы

Президенту Российской Федерации

П у т и н у

В л а д и м и р у

В л а д и м и р о в и ч у

телефон приемной администрации Президента Российской Федерации звонок безвозмездный 8 800 200 2316

Председателю Правительства Российской Федерации

Депутатам Государственной думы Российской Федерации

Совету Федерации Российской Федерации

Министерству экономического роста Российской Федерации

Министерству труда и социального развития

Министерству финансов Российской Федерации

Прошение

В целях заполнения бюджета города Пензы, Пензенской области миллиардами рублей.

В короткий период времени.

В целях самостоятельного создания миллионов рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий в городе Пензе, Пензенской области.

В короткий период времени.

Без привлечения денежных средств из федерального бюджета.

Прошу Вас, разглядеть законодательную инициативу.

Прошу Вас, разрешить физическим, юридическим лицам применять в предпринимательской исследовательской, научной, изобретательской, производственной деятельности :

-сараи;

-гаражи;

-крыши жилых, производственных зданий;

-подвалы жилых, производственных зданий;

-придомовую территорию около жилых домов для установки автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

- придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;

-земельные участки применяемые для теплотрасс, линий электрокабелей для установки передвижных автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

С соблюдением ГОСТ подготовленных для этих видов.

С уважением,

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