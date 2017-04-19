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Политика | Доходы депутатов Заксобра за 2016 год варьируются от 244 тысяч до 70 млн руб.

19.04.2017|11:02
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Депутаты Законодательного собрания Пензенской области отчитались о доходах, полученных за 2016 год.

На постоянной профессиональной основе в региональном парламенте работают председатель Валерий Лидин, два его заместителя – Вячеслав Космачев и Александр Еремкин, а также заместители председателей профильных комитетов Яна Куприна и Георгий Камнев.

За 12 месяцев Валерий Лидин получил доход в размере 4 906 501 руб., Вячеслав Космачев и Александр Еремкин - 1 774 305 и 2 194 712 соответственно, Яна Куприна и Георгий Камнев - 969 284 и 981 543 руб.

«Все остальные депутаты осуществляют полномочия без отрыва от основной деятельности, то есть на общественных началах. Задекларированный ими доход – это средства, заработанные депутатами, являющимися предпринимателями, руководителями крупных производств, сельхозпредприятий», - уточнили в пресс-службе Заксобра.

Самый большой доход в 2016 году получил депутат Борис Кулагин, который является председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Континент», куда входят ЗАО «Бековский сахарный завод», агрофирмы ООО «Вертуновское» и ООО «Красная горка», ООО «Пензенский мир продуктов», ООО «Регион-Сахар». В его декларации указана сумма 70 824 491 руб.

Вторую позицию в рейтинге занял генеральный директор ООО «Ремстрой» Олег Букин с 66 787 287 руб., третью - директор ООО «Никольский хлеб» Юрий Старкин с 62 450 734 руб.

Меньше всех за 2016 год задекларировали доход депутаты Федор Тощев - 409 830 рублей, Дмитрий Семин - 318 059 рублей и Владимир Маршев - 244 447 рублей.

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Гость|19.04.2017 11:46|

«Увеличился оборот всех организаций, индекс промышленного производства выше 104%, сельское хозяйство работает динамично, выросли обороты розничной торговли и общественного питания»

НЕ ВСЕ ТАК И ПЛОХО

Гость|19.04.2017 11:53|

Молодцы! Хоть кто работает и зарабатывает

Гость|19.04.2017 11:54|

Когда они будут жить как все? от получки до получки.. а.

Гость|19.04.2017 11:56|

не сеют, не пашут,а при деньгах – счастливчики!

Гость|19.04.2017 12:02|

А в бюджете Пензы недоимка пишут!????

Наверно неправельно считали;)

Гость|19.04.2017 12:05|

А разве депутат может быть комерсантом, предпринимателем??? Нет. Это уже коррупция!!!!!!!

Почему СК молчит или тока гимнастов допрашивать могут?

Гость|19.04.2017 12:08|

С помощью депутатского ресурса только свои доходы увеличивают, а не областные.

Имя: Гость
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