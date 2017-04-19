19.04.2017 | 11:02

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области отчитались о доходах, полученных за 2016 год.

На постоянной профессиональной основе в региональном парламенте работают председатель Валерий Лидин, два его заместителя – Вячеслав Космачев и Александр Еремкин, а также заместители председателей профильных комитетов Яна Куприна и Георгий Камнев.

За 12 месяцев Валерий Лидин получил доход в размере 4 906 501 руб., Вячеслав Космачев и Александр Еремкин - 1 774 305 и 2 194 712 соответственно, Яна Куприна и Георгий Камнев - 969 284 и 981 543 руб.

«Все остальные депутаты осуществляют полномочия без отрыва от основной деятельности, то есть на общественных началах. Задекларированный ими доход – это средства, заработанные депутатами, являющимися предпринимателями, руководителями крупных производств, сельхозпредприятий», - уточнили в пресс-службе Заксобра.

Самый большой доход в 2016 году получил депутат Борис Кулагин, который является председателем совета директоров ООО «Группа компаний «Континент», куда входят ЗАО «Бековский сахарный завод», агрофирмы ООО «Вертуновское» и ООО «Красная горка», ООО «Пензенский мир продуктов», ООО «Регион-Сахар». В его декларации указана сумма 70 824 491 руб.

Вторую позицию в рейтинге занял генеральный директор ООО «Ремстрой» Олег Букин с 66 787 287 руб., третью - директор ООО «Никольский хлеб» Юрий Старкин с 62 450 734 руб.

Меньше всех за 2016 год задекларировали доход депутаты Федор Тощев - 409 830 рублей, Дмитрий Семин - 318 059 рублей и Владимир Маршев - 244 447 рублей.