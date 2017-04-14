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Политика | Алексей Дмитриенко и Виктор Кондрашин отчитались о доходах

14.04.2017|17:09
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Члены Совета Федерации ФС РФ опубликовали сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко, назначенный в сентябре 2016 года, после того как в июле скончался Василий Бочкарев, за 12 месяцев получил доход в размере 34 млн 647 тысяч 76 рублей.

Также бывший генеральный директор АО «НИИФИ» и депутат Законодательного собрания Пензенской области указал в декларации, что владеет двумя квартирами площадью 72,6 и 99,1 кв. м и двумя машино-местами - 25 и 12,7 кв. м.

У Дмитриенко есть автомобиль BMW X5 xDrive35i, бортовой прицеп и снегоболотоход CFMOTO X8.

Супруга сенатора получила за год 321 598 рублей. У нее в собственности имеются квартира (36,6 кв. м) и четверть квартиры (79,6 кв. м), а также автомобиль BMW X3.

Виктор Кондрашин задекларировал доход в размере 5 430 921 рублей, его супруга - 502 332 рублей. По сравнению с 2015 годом суммы значительно увеличились: тогда доход супругов составил 2 998 366 и 366 551 рублей соответственно.

Виктор Кондрашин владеет Mitsubishi Outlander и - вместе с супругой - квартирой площадью 53,9 кв. м.

Жена сенатора имеет в собственности садовый участок (400 кв. м), жилое строение без права регистрации проживания (18 кв. м), половину квартиры площадью 59,3 кв. м, два гаража.

Источник — фото council.gov.ru
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Гость|14.04.2017 17:59|

Вот для чего послали старого человека сенатором ну толк же от него нулевой он не бизнесмен хватки и жилки никакой кроме словоблудия он ни на что не способен ни каких инвестиций он в область никогда не притащит Диву даешься решению наших местных правителей

Гость|14.04.2017 18:12|

да и заработал всего 5 лямов, в отличае от молодого-резвого, обратите внимание на их "добрые",полные решительности помочь нуждающимся людям, лица..плакать хочется.

Гость|14.04.2017 18:16|

Доходы в кадр не лезут

Имя: Гость
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