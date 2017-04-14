Члены Совета Федерации ФС РФ опубликовали сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.
Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко, назначенный в сентябре 2016 года, после того как в июле скончался Василий Бочкарев, за 12 месяцев получил доход в размере 34 млн 647 тысяч 76 рублей.
Также бывший генеральный директор АО «НИИФИ» и депутат Законодательного собрания Пензенской области указал в декларации, что владеет двумя квартирами площадью 72,6 и 99,1 кв. м и двумя машино-местами - 25 и 12,7 кв. м.
У Дмитриенко есть автомобиль BMW X5 xDrive35i, бортовой прицеп и снегоболотоход CFMOTO X8.
Супруга сенатора получила за год 321 598 рублей. У нее в собственности имеются квартира (36,6 кв. м) и четверть квартиры (79,6 кв. м), а также автомобиль BMW X3.
Виктор Кондрашин задекларировал доход в размере 5 430 921 рублей, его супруга - 502 332 рублей. По сравнению с 2015 годом суммы значительно увеличились: тогда доход супругов составил 2 998 366 и 366 551 рублей соответственно.
Виктор Кондрашин владеет Mitsubishi Outlander и - вместе с супругой - квартирой площадью 53,9 кв. м.
Жена сенатора имеет в собственности садовый участок (400 кв. м), жилое строение без права регистрации проживания (18 кв. м), половину квартиры площадью 59,3 кв. м, два гаража.
Вот для чего послали старого человека сенатором ну толк же от него нулевой он не бизнесмен хватки и жилки никакой кроме словоблудия он ни на что не способен ни каких инвестиций он в область никогда не притащит Диву даешься решению наших местных правителей