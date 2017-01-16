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Политика | Пензу с рабочей поездкой посетит полпред Президента РФ Михаил Бабич

16.01.2017|11:13
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Во вторник, 17 января, Пензенскую область с рабочим визитом посетит полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«В Пензе Михаил Бабич примет участие в церемонии открытия дворца водных видов спорта «Дельфин», а также проведет рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и губернатором региона Иваном Белозерцевым», - сообщил ИА «ПензаИнформ» советник главного федерального инспектора по Пензенской области Артем Гусев.

Кроме того, в Пензе пройдет совещание с участием Михаила Бабича, темой которого станут развитие строительного комплекса и функционирование системы капитального ремонта в области.

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Гость|16.01.2017 11:26|

Так его же на Украину отправили!

Гость|16.01.2017 11:31|

Гость писал(a):

Так его же на Украину отправили!

4 августа 2014 заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила о снятии вопроса об утверждении Михаила Бабича послом по инициативе её страны

Гость|16.01.2017 11:56|

может его лучше в Турцию?

Гость|16.01.2017 12:13|

Теперь понятно почему "В Пензе вывезут снег с улиц Терновского, Калинина и Лермонтова"

Гость|16.01.2017 12:15|

Уважаемый Михаил Викторович, прошу помочь местной детворе:

viewtopic.php?f=3&t=88194

Гость|16.01.2017 12:25|

Гость писал(a):

ь|16.01.2017 11:26|

Так его же на Украину отправили!

После Украйны ещё куда то сватали. Но остановились на Пензе

Гость|16.01.2017 12:31|

Где толк от его приездов?

Гость|16.01.2017 12:38|

Интересно, на центральный рынок его завезут ...показать так сказать местные передовые технологии ....

Имя: Гость
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