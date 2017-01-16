16.01.2017 | 11:13

Во вторник, 17 января, Пензенскую область с рабочим визитом посетит полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«В Пензе Михаил Бабич примет участие в церемонии открытия дворца водных видов спорта «Дельфин», а также проведет рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и губернатором региона Иваном Белозерцевым», - сообщил ИА «ПензаИнформ» советник главного федерального инспектора по Пензенской области Артем Гусев.

Кроме того, в Пензе пройдет совещание с участием Михаила Бабича, темой которого станут развитие строительного комплекса и функционирование системы капитального ремонта в области.