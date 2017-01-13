13.01.2017 | 12:27

В пятницу, 13 января, директор департамента государственной службы и кадров Министерства юстиции РФ Сергей Болтков официально представил губернатору Ивану Белозерцеву нового руководителя областного ведомства Елену Канашкину.

Глава региона одобрительно отозвался о деятельности прежнего руководителя территориального управления Михаила Зелепукина, направленного на работу в другой регион, и выразил уверенность в том, что Елена Канашкина будет трудиться так же эффективно. Он отметил, что Елена Анатольевна имеет большой опыт, зарекомендовала себя как профессионал, умеющий аргументировано отстаивать принципиальную позицию, оперативно решать текущие вопросы.

«Елена Канашкина с 9 сентября 2016 года исполняла обязанности начальника Управления Министерства юстиции РФ по Пензенской области. Имеет классный чин государственного советника юстиции Российской Федерации I класса», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.