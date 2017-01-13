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Политика | Начальником областного управления минюста назначена Елена Канашкина

13.01.2017|12:27
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В пятницу, 13 января, директор департамента государственной службы и кадров Министерства юстиции РФ Сергей Болтков официально представил губернатору Ивану Белозерцеву нового руководителя областного ведомства Елену Канашкину.

Глава региона одобрительно отозвался о деятельности прежнего руководителя территориального управления Михаила Зелепукина, направленного на работу в другой регион, и выразил уверенность в том, что Елена Канашкина будет трудиться так же эффективно. Он отметил, что Елена Анатольевна имеет большой опыт, зарекомендовала себя как профессионал, умеющий аргументировано отстаивать принципиальную позицию, оперативно решать текущие вопросы.

«Елена Канашкина с 9 сентября 2016 года исполняла обязанности начальника Управления Министерства юстиции РФ по Пензенской области. Имеет классный чин государственного советника юстиции Российской Федерации I класса», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|13.01.2017 12:49|

жизнь удалась

Гость|13.01.2017 12:52|

Каняшкины, Зелепукины. Город Глупов.

Гость|13.01.2017 13:04|

умажные черви

Гость|13.01.2017 13:08|

Какашкины, Зелепукины

Гость|13.01.2017 13:16|

Акула пера

Имя: Гость
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