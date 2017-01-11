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Политика | Глава Заречного начал 2017 год с кадровых перестановок

11.01.2017|09:06
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В среду, 11 января, в Заречном к работе приступили новые руководители. Решения об их назначении были приняты главой закрытого города Олегом Климановым в первые дни после новогодних праздников.

«Начальником комбината благоустройства назначен Андрей Шалимов. Он сменил на посту Андрея Борзова. В прежние годы Андрей Шалимов руководил в Заречном управлением капитального строительства и занимал пост заместителя главы администрации города», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Директором банно-прачечного комбината города стал Игорь Степченков.

Целый ряд кадровых изменений произошел в сфере культуры. Профильный департамент возглавит Николай Сизов, перешедший в зареченскую администрацию с поста заместителя начальника управления культуры и архива Пензенской области.

Елена Семенова, которая руководила департаментом прежде, стала заместителем начальника.

«Анну Булик на посту директора ДК «Современник» сменил Владимир Ионайтис. Вместо него ДК «Дружба» возглавит Мария Захматова», - резюмирует «Заречье сегодня».

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Гость|11.01.2017 09:34|

В Пензе давно пора тоже перемены сделать.ждём надеемся и верим что так и будет.может работать хоть начнут

Гость|11.01.2017 09:36|

Только у нас список должен быть раз в 45 больше

Имя: Гость
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