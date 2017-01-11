11.01.2017 | 09:06

В среду, 11 января, в Заречном к работе приступили новые руководители. Решения об их назначении были приняты главой закрытого города Олегом Климановым в первые дни после новогодних праздников.

«Начальником комбината благоустройства назначен Андрей Шалимов. Он сменил на посту Андрея Борзова. В прежние годы Андрей Шалимов руководил в Заречном управлением капитального строительства и занимал пост заместителя главы администрации города», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Директором банно-прачечного комбината города стал Игорь Степченков.

Целый ряд кадровых изменений произошел в сфере культуры. Профильный департамент возглавит Николай Сизов, перешедший в зареченскую администрацию с поста заместителя начальника управления культуры и архива Пензенской области.

Елена Семенова, которая руководила департаментом прежде, стала заместителем начальника.

«Анну Булик на посту директора ДК «Современник» сменил Владимир Ионайтис. Вместо него ДК «Дружба» возглавит Мария Захматова», - резюмирует «Заречье сегодня».