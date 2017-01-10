10.01.2017 | 13:36

В Пензенской области будет реорганизовано управление культуры и архива. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев. Об этом стало известно во вторник, 10 января, из личного микроблога главы региона.

В записи в «Твиттере» губернатора уточняется, что вместо управления будет создано два ведомства: министерство культуры и туризма и комитет по делам архивов.

О том, когда именно изменения вступят в силу и кому предстоит руководить работой новых структур, пока не сообщается.

Напомним: в настоящее время управление культуры и архива возглавляет Татьяна Курдова. Она находится на посту более года - с 1 декабря 2015-го. Ранее начальником ведомства был Евгений Шилов.

Отметим также, что в Пензенской области до начала 2012 года существовало министерство культуры и архива. Затем оно было преобразовано в управление.