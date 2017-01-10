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Политика | Управление культуры и архива разделят на министерство и комитет

10.01.2017|13:36
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В Пензенской области будет реорганизовано управление культуры и архива. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев. Об этом стало известно во вторник, 10 января, из личного микроблога главы региона.

В записи в «Твиттере» губернатора уточняется, что вместо управления будет создано два ведомства: министерство культуры и туризма и комитет по делам архивов.

О том, когда именно изменения вступят в силу и кому предстоит руководить работой новых структур, пока не сообщается.

Напомним: в настоящее время управление культуры и архива возглавляет Татьяна Курдова. Она находится на посту более года - с 1 декабря 2015-го. Ранее начальником ведомства был Евгений Шилов.

Отметим также, что в Пензенской области до начала 2012 года существовало министерство культуры и архива. Затем оно было преобразовано в управление.

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Гость|10.01.2017 13:43|

Чиновники размножаются почкованием.

Гость|10.01.2017 13:44|

У нас что, схема аппарата исполнительной власти ветвится и колосится по высокому блату, разнарядке сверху или тупо по прейскуранту???!!!

Гость|10.01.2017 13:47|

Ну слава богу.

Разменяли второй десяток министров. А то как то только 10, для региона с динамичным развитием маловато было.

Вот бы ещё министерство дождя, министерство снега, министерство песка, пескосоляное подминестерство.

Повышенная рождаемость в среде чиновников даёт о себе знать.

Гость|10.01.2017 13:49|

Гость писал(a):

Вот бы ещё министерство дождя, министерство снега
Боюсь они подхватят эту идею, заодно для министерства снега и новую технику купят для уборки.

Гость|10.01.2017 14:00|

А количество чиновников увеличится,или,не дай бог,уменьшится?

Гость|10.01.2017 14:04|

А поликлиники, наоборот, объединяют и сокращают. Мы, конечно, без этих ведомств архивно-культурных не проживем.

Имя: Гость
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