27.12.2016 | 11:42

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может стать послом России в Турции.

О том, что Бабич займет место убитого 19 декабря Андрея Карлова, сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. По их сведениям, назначение должно произойти уже в новом году.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли информация о Бабиче действительности, отметил, что у него нет таких данных.

«Первый раз слышу», - уточнил Песков.

Напомним: летом Бабич претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Парламент поддержал это назначение, и Россия запросила агреман от Украины, но получила отказ.

«Украинская сторона мотивировала это отсутствием у Бабича дипломатического опыта, его участием в принятии решения о присоединении Крыма к России, а также тем, что вопреки дипломатической тайне его назначение на место посла обсуждалось публично», - сообщает «Дождь».

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в Галерее современного искусства в Анкаре. Офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в спину 62-летнему дипломату, когда тот выступал на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Вскоре преступник был ликвидирован силовиками.