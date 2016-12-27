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Политика | Михаилу Бабичу прочат место посла России в Турции

27.12.2016|11:42
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Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может стать послом России в Турции.

О том, что Бабич займет место убитого 19 декабря Андрея Карлова, сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. По их сведениям, назначение должно произойти уже в новом году.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли информация о Бабиче действительности, отметил, что у него нет таких данных.

«Первый раз слышу», - уточнил Песков.

Напомним: летом Бабич претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Парламент поддержал это назначение, и Россия запросила агреман от Украины, но получила отказ.

«Украинская сторона мотивировала это отсутствием у Бабича дипломатического опыта, его участием в принятии решения о присоединении Крыма к России, а также тем, что вопреки дипломатической тайне его назначение на место посла обсуждалось публично», - сообщает «Дождь».

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в Галерее современного искусства в Анкаре. Офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в спину 62-летнему дипломату, когда тот выступал на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Вскоре преступник был ликвидирован силовиками.

Источник — Фото пресс-службы полпреда
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Гость|27.12.2016 12:26|

Классный вариант избавиться от не нужного чинуши,отправил его в туречину,там его грохнули террористы и вроде как никто не при делах!

Гость|27.12.2016 12:35|

Последние события показывают зависимость выживаемости послов доброй воли от степени ума в организации их миссий.

Справится ли Бабич - зависит только от него самого.

Гость|27.12.2016 12:46|

Песков, как всегда, не в курсе. За что человек зарплату получает?

Гость|27.12.2016 13:00|

Чечены и турки одна родня.Там ему и место.

Гость|27.12.2016 13:04|

А на место Бабича-Кулинцева.

Имя: Гость
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