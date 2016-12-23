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Политика | Иван Белозерцев подведет итоги года на большой пресс-конференции

23.12.2016|13:18
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В понедельник, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет в Круглом зале регионального правительства большую пресс-конференцию.

«Я намерен по традиции подвести итоги уходящего года, обсудить с журналистами темы, которые волнуют их, а значит, и жителей Пензенской области, и, конечно, ответить на любые вопросы», - подчеркнул Иван Белозерцев.

О своем участии в мероприятии заявили 80 представителей пензенских СМИ: телеканалов и радиостанций, газет, журналов, интернет-изданий и информационных агентств.

Начало в 11:00.

Напомним: в субботу, 24 декабря, Иван Белозерцев намерен лично ответить на вопросы юных пензенцев. Общение состоится в рамках акции «Задай вопрос губернатору. Дети».

Источник — Фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|23.12.2016 13:36|

Да, конечно проведите, обязательно, как же, ОН сегодня, а Вы уж в понедельник, у нас ведь такие "итоги"!

Гость|23.12.2016 13:46|

penzainform.ru писал(a):

«Я намерен по традиции подвести итоги уходящего года,
1. Дополнительно выделено пол миллиарда рублей на устранение недостатков в перинатальном центре.

2. Заключено соглашение с новым директором цирка о завершении его строительства.

3. Купюрова назначена главбухом цирка.

4. Запланировано асфальтирование моста на третью пензу.

5. Запланировано открытие медведячего вольера в зоопарке.

6. Начато боронование гранита вокруг Ростка.

7. Столовые в школах переданы в частные руки-непростых-достойных людей.

и т.д и т.п.

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