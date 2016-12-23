23.12.2016 | 13:18

В понедельник, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет в Круглом зале регионального правительства большую пресс-конференцию.

«Я намерен по традиции подвести итоги уходящего года, обсудить с журналистами темы, которые волнуют их, а значит, и жителей Пензенской области, и, конечно, ответить на любые вопросы», - подчеркнул Иван Белозерцев.

О своем участии в мероприятии заявили 80 представителей пензенских СМИ: телеканалов и радиостанций, газет, журналов, интернет-изданий и информационных агентств.

Начало в 11:00.

Напомним: в субботу, 24 декабря, Иван Белозерцев намерен лично ответить на вопросы юных пензенцев. Общение состоится в рамках акции «Задай вопрос губернатору. Дети».