В понедельник, 26 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет в Круглом зале регионального правительства большую пресс-конференцию.
«Я намерен по традиции подвести итоги уходящего года, обсудить с журналистами темы, которые волнуют их, а значит, и жителей Пензенской области, и, конечно, ответить на любые вопросы», - подчеркнул Иван Белозерцев.
О своем участии в мероприятии заявили 80 представителей пензенских СМИ: телеканалов и радиостанций, газет, журналов, интернет-изданий и информационных агентств.
Начало в 11:00.
Напомним: в субботу, 24 декабря, Иван Белозерцев намерен лично ответить на вопросы юных пензенцев. Общение состоится в рамках акции «Задай вопрос губернатору. Дети».
Да, конечно проведите, обязательно, как же, ОН сегодня, а Вы уж в понедельник, у нас ведь такие "итоги"!