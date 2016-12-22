22.12.2016 | 16:32

Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин прибыл в Пензу, чтобы подвести итоги работы осенней сессии депутатов Госдумы седьмого созыва.

В Лермонтовской библиотеке он упомянул о федеральных программах, в которых будет принимать участие Сурский край, наказах избирателей и средствах, выделяемых нашему региону в следующем году из государственной казны.

«Объем дотаций из госбюджета увеличен ко второму чтению в 6,5 раза. В 2017 году он составит 7 млрд 828 млн. В 2016-м было 6 миллиардов 985 миллионов», - уточнил Леонид Левин.

Выделяемые средства будут направлены в том числе на поддержку инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов, лучших учителей и сферы культуры в целом.

«Я надеюсь, что Пензенская области сможет войти в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому мы сможем получить порядка 500 миллионов рублей. Данный вопрос пока находится в работе», - сообщил Леонид Левин.

Кстати, за неполных три месяца в приемную Леонида Левина обратились свыше 800 жителей региона. И больше половины их них получили реальную помощь от депутата Государственной думы.