Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|23 дек 2016|00:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-1oC
Завтра | Облачно |

  66.29 $ 63.56 — курс продажи

  60.99 $ 58.21 — курс покупки

  66.29  |  $  63.56
 

Политика | Леонид Левин подвел итоги осенней сессии депутатов думы VII созыва

22.12.2016|16:32
Печать

Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин прибыл в Пензу, чтобы подвести итоги работы осенней сессии депутатов Госдумы седьмого созыва.

В Лермонтовской библиотеке он упомянул о федеральных программах, в которых будет принимать участие Сурский край, наказах избирателей и средствах, выделяемых нашему региону в следующем году из государственной казны.

«Объем дотаций из госбюджета увеличен ко второму чтению в 6,5 раза. В 2017 году он составит 7 млрд 828 млн. В 2016-м было 6 миллиардов 985 миллионов», - уточнил Леонид Левин.

Выделяемые средства будут направлены в том числе на поддержку инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов, лучших учителей и сферы культуры в целом.

«Я надеюсь, что Пензенская области сможет войти в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому мы сможем получить порядка 500 миллионов рублей. Данный вопрос пока находится в работе», - сообщил Леонид Левин.

Кстати, за неполных три месяца в приемную Леонида Левина обратились свыше 800 жителей региона. И больше половины их них получили реальную помощь от депутата Государственной думы.

0
0
0
0

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!