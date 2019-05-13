13.05.2019 | 17:56

Тысячи горожан шли на празднование Дня Победы по мосту, который соединяет улицу Ленина и проспект Победы, мимо настоящей свалки, заметной даже с дороги. Жительница дома № 17 Зинаида Григорьевна провела журналистов 11 канала вглубь зеленой зоны, чтобы они смогли увидеть все.

«Такие безобразия творятся! Рядом прокуратура - и никому дела нет. Рядом трасса, люди ходят, проезжают все, что это такое? Они бы проверили - там, на Московской, собрались все начальники, они должны везде посылать людей, как раньше было. Чего они сидят там?» - возмутилась Зинаида Григорьевна.

В центре поляны - рухнувшее дерево. Оно долго стояло сухим, рассказывает женщина, потом не выдержало и упало.

«Давно валяется, с корнем прямо. Там еще дом - безобразия были. Пока Кувайцеву не позвонили, пока жалобу не написали, так бы и стоял тот дом», - рассказала пенсионерка.

Жительница Ленина говорит про строение на соседней улице - 9 Января. Его показывали в «Службе 11» в 2017-м. Опять-таки из-за того, что расселенный дом вызывал опасения идущих мимо: его присмотрели бродячие животные.

«Может быть, бомжи сначала здесь обитали, а потом собаки перебрались сюда. И здесь уже стаи стали собак», - жаловалась местная жительницы Галина Александровна.

В итоге расселенное здание снесли, а на пустыре так ничего и не построили. Можно было бы создать мини-сквер - с лавочками, урнами, игровой зоной. Но пока там свалка.

«И пакеты, и грязь и склянки. И никому ничего не надо», - заключила Зинаида Григорьевна.

А ведь часть неприглядной картины видно даже с дороги.