13.05.2019 | 18:22

«Здесь мусорку устроил нам дворник наш, поздравил с праздником. Сказали ему, а он не стал слушать, даже с того дома таскает и сюда валит», - пожаловалась местная жительница Раиса Афанасьевна.

Такой работник нам не нужен, говорят жители строения № 37 на улице Беляева. По их словам, коммунальщик почему-то выбрал именно этот двор из всех, что обслуживает, под место накопления отходов.

«Говорит, мне начальники разрешили, а какие начальники - не знаем. Вчера поругались, он собрал и понес в мусорку. А мусорка недалеко, через дом, - и он не носит, тут соберет, в траву заметет кое-как мусор», - добавила женщина.

Но и там, на Кулибина, 3, не идеально чисто. Кучи тоже лежат, причем их несколько. Из этого всего и складывается общее впечатление о дворнике.

«Совсем не убирается, абсолютно. Неделю его не было, пришел, замел и ушел. Я ему звонила, старший над ними сказал: «Приду посмотрю» - и все», - возмутилась местная жительница Раиса Николаевна.

«Недели три уже лежит, с субботника: жильцы убирали, все сюда положили. А он и не трогает», - отметила Раиса Афанасьевна.

По словам пенсионерок, контейнерная площадка неподалеку. Жители не ленятся относить туда отходы из квартир, а вот сотрудника ЖКХ не заставишь.