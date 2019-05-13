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Из жизни | На Беляева, 37, дворник собирает во дворе мусор и не выбрасывает его

13.05.2019|18:22
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«Здесь мусорку устроил нам дворник наш, поздравил с праздником. Сказали ему, а он не стал слушать, даже с того дома таскает и сюда валит», - пожаловалась местная жительница Раиса Афанасьевна.

Такой работник нам не нужен, говорят жители строения № 37 на улице Беляева. По их словам, коммунальщик почему-то выбрал именно этот двор из всех, что обслуживает, под место накопления отходов.

«Говорит, мне начальники разрешили, а какие начальники - не знаем. Вчера поругались, он собрал и понес в мусорку. А мусорка недалеко, через дом, - и он не носит, тут соберет, в траву заметет кое-как мусор», - добавила женщина.

Но и там, на Кулибина, 3, не идеально чисто. Кучи тоже лежат, причем их несколько. Из этого всего и складывается общее впечатление о дворнике.

«Совсем не убирается, абсолютно. Неделю его не было, пришел, замел и ушел. Я ему звонила, старший над ними сказал: «Приду посмотрю» - и все», - возмутилась местная жительница Раиса Николаевна.

«Недели три уже лежит, с субботника: жильцы убирали, все сюда положили. А он и не трогает», - отметила Раиса Афанасьевна.

По словам пенсионерок, контейнерная площадка неподалеку. Жители не ленятся относить туда отходы из квартир, а вот сотрудника ЖКХ не заставишь.

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Гость|13.05.2019 19:08|

Сами убиратесь, а то развыступались.

Гость|13.05.2019 19:18|

МЕНЯ ОЧЕНЬ ВОЗМУЩАЮТ ТАКИЕ ЖИТЕЛИ!дворника совсем за человека не считают,а что у нас много людей идут на такую вонючую,грязную и мало оплачиваемую работу?Я как бывший дворник,подрабатывала в свое время,те у меня образование и работа другая была еще.Сразу скажу,что мастера любители подставлять дворника.Сами разрешают если мусорка далеко и много обьема и территории убирать,складировать в кучу,а потом при езжает техника и убирает.Здесь только из мусора несколько бутылок,а вот ветки и листва это всегда в общие кучи и потом трактор увозит!Или жители думают дворник на своем горбу будет землю с листвой перегной носить?Вы вообще знаете как потом больные спины лечат,во сколько денег выливается колоть уколы,сколько стоят лекарства?Или дворник не человек.100% уверена что мастер сейчас ни как не оправдает дворника а будет еще его и топить!!!Насчет пакетов.возможно эти пакеты поднесли к куче сами жильцы,ну куча есть,ее же уберут,приедит трактор,зачем нести к мусорке поставлю здесь!!!Или дворник из своей квартиры эти пакеты принес!!!Дворник этого дома увольняйся!!!Пусть такие жильцы стукачи 37 года выходят и убирают за своими свинями соседями сами!Нет работы и не надо мараться об такую!Готовы сьесть за свой мусор дворника а ж"пы чиновнивкам лизать!Не люди !Мусор это фантик,бумашка прилетевшая.А вот мусор бутылки которые распивают ваши же соседи и пакеты,которые не донесли.Следите за своими соседями,а не дворником!Совсем оборзели!

Гость|13.05.2019 19:21|

Совсем не убирается, абсолютно. Неделю его не было, пришел, замел и ушел.

А вы не подумали,что дворник не робот ,а человек!ЧЕЛОВЕК!у него мог быть больничный или отпуск или отгулы за праздничные дни!А может дворников не хватает и мастер их гоняет на уборку на более грязные места???!!!Жильцы в этом репортаже совсем потеряли человеческие качества!!!

Гость|13.05.2019 19:26|

вот так и я уволилась из дворников из за таких же стукачей жильцов!после моего ухода, а это уже 6 лет так и не пришел постоянный дворник!Жильцы же не понимают ,что зп минималка,приходиться работать на 2 ставки из них,вторая по совместительству,+ работать бесплатно за тех кто в отпуске и на больничном,на территориях которые безхозные и в добровольно принудительном порядке убирать эти территории!!!Мастер и УК не доплачивают за то что приходиться косить траву,обрезать кусты и многое многое другое.ОБМАНЫВАЯ БЕДНОГО ДВОРНИКА!И ПЛЮС ЕЩЕ ГОВНИСТЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

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