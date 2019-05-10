Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 мая 2019|20:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Из жизни | Жители Бекешской, 8, устали смотреть, как разрушается их дом

10.05.2019|14:17
Печать

Входная дверь отсутствует. Если уж зимой коммунальщиков не заставили восстановить ее для теплоизоляции, то летом на это надежды вообще никакой, говорит активистка из дома № 8 на Бекешской. И данный факт - не самое страшное. Есть проблемы посерьезнее.

«Не сегодня завтра тут отойдет и все рухнет на тех, кто будет выходить. И детей у нас очень много. Сколько раз просили - и ни ЖЭУ, никто нам не помогает, только платим деньги большие. Я вот плачу за 18-метровку почти 4 000 зимой», - рассказала жительница дома Валентина Ивановна.

Обслуживания нет. Трещины сквозные, они расползлись с разных сторон пристроя-входа в подъезд. Если он не рухнет на прохожих, то это сделает стена бывшего общежития.

«Кирпичи все выбили, и до сих пор никто не приезжает, ничего не делает. Они каждый день понемножку сыплются, может упасть. Кирпичами мы обложили деревья, чтобы они здесь кучей не валялись», - добавила женщина.

Пошли в дело части дома. Наверху, судя по цвету, они новые, только держатся как-то неуверенно. То ли закреплены, то ли нет. А вот сосульки зимой надежно прилипали к крыше. Ими коммунальщики занимались усердно.

«Глыбы сбивали и пробили всю крышу. Когда заходим в подъезд, здесь темнота, вонища и все течет на голову. Мы пробегаем, чтобы нас не намочило, потому что там дыра. Дверь подложили, чтобы по воде не ходить: тут яма и мы заходим прямо в болото», - пожаловалась жительница дома.

Судя по петлям на этой двери, она и рама составляют, вероятно, один комплект. Вход в подвал открыт, чтобы лишняя влага испарялась. Внутри всегда стоит вода. В момент съемки сюжета в бывшем общежитии отключили подачу горячей. Сотрудники управляющей компании обещали приехать, но и к 11:00 люди их не дождались.

0
0
0
0
 
Гость|10.05.2019 19:48|

Претензия в суд на управляйку - экспертиза - вынесение решение суда - ремонт. Как-то так.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!