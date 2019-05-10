10.05.2019 | 14:17

Входная дверь отсутствует. Если уж зимой коммунальщиков не заставили восстановить ее для теплоизоляции, то летом на это надежды вообще никакой, говорит активистка из дома № 8 на Бекешской. И данный факт - не самое страшное. Есть проблемы посерьезнее.

«Не сегодня завтра тут отойдет и все рухнет на тех, кто будет выходить. И детей у нас очень много. Сколько раз просили - и ни ЖЭУ, никто нам не помогает, только платим деньги большие. Я вот плачу за 18-метровку почти 4 000 зимой», - рассказала жительница дома Валентина Ивановна.

Обслуживания нет. Трещины сквозные, они расползлись с разных сторон пристроя-входа в подъезд. Если он не рухнет на прохожих, то это сделает стена бывшего общежития.

«Кирпичи все выбили, и до сих пор никто не приезжает, ничего не делает. Они каждый день понемножку сыплются, может упасть. Кирпичами мы обложили деревья, чтобы они здесь кучей не валялись», - добавила женщина.

Пошли в дело части дома. Наверху, судя по цвету, они новые, только держатся как-то неуверенно. То ли закреплены, то ли нет. А вот сосульки зимой надежно прилипали к крыше. Ими коммунальщики занимались усердно.

«Глыбы сбивали и пробили всю крышу. Когда заходим в подъезд, здесь темнота, вонища и все течет на голову. Мы пробегаем, чтобы нас не намочило, потому что там дыра. Дверь подложили, чтобы по воде не ходить: тут яма и мы заходим прямо в болото», - пожаловалась жительница дома.

Судя по петлям на этой двери, она и рама составляют, вероятно, один комплект. Вход в подвал открыт, чтобы лишняя влага испарялась. Внутри всегда стоит вода. В момент съемки сюжета в бывшем общежитии отключили подачу горячей. Сотрудники управляющей компании обещали приехать, но и к 11:00 люди их не дождались.