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Из жизни | На проспекте Строителей, 1, активистка призывает людей к порядку

10.05.2019|14:40
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Навести порядок в доме на проспекте Строителей, 1, призывает активистка и коммунальщиков, и соседей. Только совместными усилиями можно облагородить лестничные клетки, выглядящие устрашающе: стены расписаны, с них слетает краска, пол завален мусором, кое-где зловонные лужи.

«Здесь убираются раз в месяц. Эту площадку раз в месяц моют, и все. Как раз перед праздником она вымыла, а если бы видели вчера... Сидят, значит: тут стол ставят, один стоит на костылях, другой так сидит, курят, плюют, никому ничего не говори», - возмутилась жительница дома Раиса Васильевна.

Вот и получается, что одни сознательно портят внешний вид лестничных маршей, а вторые не хотят за ними убирать. Логично лишь отчасти, ведь там живут и добропорядочные люди, которые не мусорят и ежемесячно платят за услуги коммунальщиков.

Те средства получают, а обязанности по содержанию общего имущества выполняют плохо, продолжает пенсионерка, показывая разномастные почтовые секции.

«Ни на одном ящике замка не было, это все сами. Вот с какого-то разбитого дома», - прокомментировала она.

Так выполнили предписание жилищной инспекции, которая заставляла под угрозой штрафа провести хотя бы ремонт секций для корреспонденции.

«Поменяли нам шило на мыло. У них это считается, что новые ящики, а нам заменили наши ящики на ящики из других домов», - рассказала жительница дома Светлана.

В подъезд стремятся многие посторонние.

«Дверь не закрывается у нас круглый год. Путаны здесь, ребятня с 13-летнего возраста и выше, по всем этажам до часа ночи здесь», - пожаловалась пенсионерка.

Дверь распахнута, потому что установленный в ноябре прошлого года замок по-прежнему не вызывает доверия. Он появился внезапно.

«Не каждый знает код, нам не сказали», - отмечала горожанка.

Впрочем, нашлись умельцы, взломавшие замок хитростью - коммунальщики оставили отверстие. Вот дверь и нараспашку, хотя жители сами просили установить запор, чтобы внутрь не заходили посторонние. В итоге деньги на замок оказались потрачены впустую.

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Гость|10.05.2019 18:47|

penzainform.ru писал(a):

Путаны здесь, ребятня с 13-летнего возраста и выше, по всем этажам до часа ночи здесь», -
А вот этим должна заниматься полиция.

Гость|10.05.2019 19:38|

Гость писал(a):

А вот этим должна заниматься полиция.
Времени на вас нет, вы там держитесь...

Гость|10.05.2019 20:09|

Если всё в одном флаконе,то заниматься должны конкретно.

Имя: Гость
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