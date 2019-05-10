Навести порядок в доме на проспекте Строителей, 1, призывает активистка и коммунальщиков, и соседей. Только совместными усилиями можно облагородить лестничные клетки, выглядящие устрашающе: стены расписаны, с них слетает краска, пол завален мусором, кое-где зловонные лужи.
«Здесь убираются раз в месяц. Эту площадку раз в месяц моют, и все. Как раз перед праздником она вымыла, а если бы видели вчера... Сидят, значит: тут стол ставят, один стоит на костылях, другой так сидит, курят, плюют, никому ничего не говори», - возмутилась жительница дома Раиса Васильевна.
Вот и получается, что одни сознательно портят внешний вид лестничных маршей, а вторые не хотят за ними убирать. Логично лишь отчасти, ведь там живут и добропорядочные люди, которые не мусорят и ежемесячно платят за услуги коммунальщиков.
Те средства получают, а обязанности по содержанию общего имущества выполняют плохо, продолжает пенсионерка, показывая разномастные почтовые секции.
«Ни на одном ящике замка не было, это все сами. Вот с какого-то разбитого дома», - прокомментировала она.
Так выполнили предписание жилищной инспекции, которая заставляла под угрозой штрафа провести хотя бы ремонт секций для корреспонденции.
«Поменяли нам шило на мыло. У них это считается, что новые ящики, а нам заменили наши ящики на ящики из других домов», - рассказала жительница дома Светлана.
В подъезд стремятся многие посторонние.
«Дверь не закрывается у нас круглый год. Путаны здесь, ребятня с 13-летнего возраста и выше, по всем этажам до часа ночи здесь», - пожаловалась пенсионерка.
Дверь распахнута, потому что установленный в ноябре прошлого года замок по-прежнему не вызывает доверия. Он появился внезапно.
«Не каждый знает код, нам не сказали», - отмечала горожанка.
Впрочем, нашлись умельцы, взломавшие замок хитростью - коммунальщики оставили отверстие. Вот дверь и нараспашку, хотя жители сами просили установить запор, чтобы внутрь не заходили посторонние. В итоге деньги на замок оказались потрачены впустую.
penzainform.ru писал(a):А вот этим должна заниматься полиция.