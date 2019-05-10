10.05.2019 | 13:34

Красочный сезон во дворе дома № 36 на улице Лядова начался. Галина Алексеевна поселилась в многоэтажке шесть лет назад и тогда же попробовала посадить растения. Начала на крошечном клочке.

«Здесь был репейник и амброзия, я понемножку начала разрабатывать, лопатой копала все дальше и дальше. Вначале цветочки одни сажала, потом покупала другие, потом лебедей, медведя сделали, солнышко», - рассказала активистка.

Затем пришли коммунальщики. Они не планировали помогать в разведении цветов, но, сами того не ожидая, так и сделали.

«Не было бы счастья, да помогло несчастье. Когда копали здесь теплотрассу, нас предупредили, я все цветы свои начала выкапывать и в 4-м подъезде просила, говорила: «Давайте посадим, чтобы они не пропали». Потом 4-й подъезд начал у нас облагораживаться», - добавила женщина.

В итоге теперь в доме живут несколько энтузиастов, которые загорелись идеей сделать территорию яркой и красивой.

«В моем подъезде я одна, в том подъезде тоже есть одна, а во втором подъезде - семья. Мало людей, которые делают красоту. Не хотят просто. Есть очень добрые люди, которые говорят спасибо», - отметила Галина Алексеевна.

Обидно, когда из окон выбрасывают окурки и бутылки. Некоторых не останавливает то, что внизу высажены цветы. Женщина не отчаивается, убирает территорию и продолжает расширять посадки.