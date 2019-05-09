09.05.2019 | 14:06

Материалы для ремонта квартиры - обои и пластиковые потолочные панели - куплены, претензия с требованием возместить расходы написана, остается ждать, когда истечет срок, отведенный на рассмотрение бумаги управляющей компанией.

Пока тишина, говорит Зоя Федоровна из дома № 21 на улице Шмидта. Жить в одной комнате нельзя. И в других картина печальна, но тут существует реальная угроза получить по голове падающей штукатуркой.

«Приходить-приходили - мастер и, недавно, главный инженер. Наконец-то я его поймала, а так его вообще не поймать. Я даже не знаю, что делать», - пожаловалась Зоя Федоровна.

Впервые жители дома на Шмидта, 21, вызывали «Службу 11» в феврале. Тогда текло в нескольких квартирах. Люди придумывали различные способы сбора грязной воды.

«Они здесь сделали клеенку, дырку в ней прокололи, и вода стекает в тазик. Тазик они выливают», - рассказывала женщина.

Люди в один голос утверждали, что проблемы начались с попытки коммунальщиков выполнить свои обязанности.

На чердаке стояли различные емкости, с помощью которых жители пытались спасти свои квартиры. Наверх лазали все, в том числе и пенсионеры. Уже тогда из-за влаги крошились кирпичи. В итоге через две недели не выдержала штукатурка. Массивные куски, к счастью, приземлились не на голову внучки Зои Федоровны - та часто рисовала за столом.

«Все как ахнет! Мы аж с перепуга вскочили, ночевали здесь, потому что там нельзя - течет все», - говорила жительница дома.

Прошло больше двух месяцев. Съемочная группа «Службы 11» решила посмотреть, что изменилось, в надежде на то, что коммунальщики засуетились - едва люди не пострадали, а это повлекло бы уголовное дело. Но ни внутри никакие работы не проводились, ни снаружи (на кровле).

«Пообещали вроде бы 10-го числа прийти, а 10-е выходной, кто же придет-то? Придут после праздников? Не знаю», - заключила Зоя Федоровна.

На кухне стало только хуже. Там штукатурка тоже отслаивается.

«Уже сыплется. Вдруг на голову упадет потолок? И здесь тоже осыпается все, я в шоке. Хоть бы замазали, где соединяются листы, хоть бы шов смазали - ничего!» - возмутилась женщина.

Журналисты «Службы 11» посоветовали супругам не торопиться с ремонтом квартиры, пока крышу не перекроют. Она до сих пор в дырках, в первый же дождь обои отклеятся, а пластиковые панели отлетят от потолка.