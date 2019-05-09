09.05.2019 | 13:45

Более полувека «Голубь» простирает свои крылья над Пензой. Пока самостоятельно, но очень скоро ему понадобится помощь.

Памятный знак установлен в 1965 году, когда уже существовала улица Мира.

Первые дома на старой Западной Поляне возвели на Ленинградской, а затем приступили к освоению близлежащей территории.

В те времена после окончания Второй мировой войны активизировались противники агрессии и насилия, сторонники свободы. Поэтому, когда началась застройка Западной и формировались улицы, одну из них в 1958-м назвали именем Мира.

«Когда мы переехали сюда? В 1965-м... ну где-то в 1970-м тогда его ставили, не помню уже. Мне нравилось, что стоял, что улица Мира. Правда, она у нас сейчас в ужасном состоянии», - рассказала старожил Западной Поляны Зинаида Дмитриевна.

В областном центре решили установить этот знак как символ добра и любви. Голубка была выбрана эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира в 1949-м. Нарисовал ее художник Пабло Пикассо.

Пензенская птица не является копией произведения знаменитого творца. У Пикассо пернатый несет в клюве оливковую ветвь - знак прощения. Памятный знак на Мира украшен государственной эмблемой Советского Союза - серпом и молотом.

Как долго «Голубь» будет украшать Пензу, зависит от внимания властей. Горожанка прислала письмо в редакцию 11 канала.

«Вы видели, в каком состоянии постамент? Там наверху уже гнезда свиты, штукатурка обваливается, кусками отлетает, побелка - в пятнах грязи. Собаки все обгадили, плитка у подножия давно отвалилась и непонятно куда делась», - пожаловалась она.

Все подтвердилось. Памятник на самом деле запущен. Его бы освежить, выровнять постамент, обновить побелку, восстановить плитку - и «Голубь» величаво воспарит над улицей Мира, как и подобает значимому символу.