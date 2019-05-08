08.05.2019 | 14:43

Пензенцам не обязательно летать за тридевять земель, чтобы получить снимки как на древних развалинах. Пыль прошлого у них под ногами, хоть и не такого далекого, как на Востоке. Лестницу с улицы Пушкина к Дворцу детского и юношеского творчества сделали относительно недавно.

«Ненадолго хватило ремонта. Все осыпается, зимой скользко, дворники чистят, но бывают заносы огромные», - рассказала жительница Пензы Светлана.

Новая лестница появилась взамен старой, ступени которой пришли в негодность. Об этом журналисты «Службы 11» рассказывали еще в 2015 году. Тогда бабушка рассказывала про то, как пострадал внук.

«Он маленький, ему четыре годика, на руки ему не очень хочется, он самостоятельный, и когда он пошел, задел за ступень и сильно упал. Расшиб себе локти, и на лбу была большая шишка», - жаловалась она.

Теперь та лестница не везде сохранилась.

«Старой вообще уже нет, все заросло. Лестница нужна, желательно еще бы и поручень какой-нибудь», - добавила женщина.

Согласны со Светланой и многие другие пешеходы. Некоторые идут просто по склону параллельно ступеням.

«Мне неудобно там идти, ноги болят и не за что зацепиться. Даже зимой тропинка была, я ходила здесь. Я думаю, она разрушилась, потому что работники очищали ее и сбили верхний слой. Но чистили все время, претензий нет», - заключила жительница Пензы Марина Игоревна.

Разрушающаяся лестница - это не единственная проблема на склоне. На газоне образовалась куча мусора. К веткам стали добавлять и пустую тару.