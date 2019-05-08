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Из жизни | Лестница у Дворца пионеров разрушается под ногами пешеходов

08.05.2019|14:43
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Пензенцам не обязательно летать за тридевять земель, чтобы получить снимки как на древних развалинах. Пыль прошлого у них под ногами, хоть и не такого далекого, как на Востоке. Лестницу с улицы Пушкина к Дворцу детского и юношеского творчества сделали относительно недавно.

«Ненадолго хватило ремонта. Все осыпается, зимой скользко, дворники чистят, но бывают заносы огромные», - рассказала жительница Пензы Светлана.

Новая лестница появилась взамен старой, ступени которой пришли в негодность. Об этом журналисты «Службы 11» рассказывали еще в 2015 году. Тогда бабушка рассказывала про то, как пострадал внук.

«Он маленький, ему четыре годика, на руки ему не очень хочется, он самостоятельный, и когда он пошел, задел за ступень и сильно упал. Расшиб себе локти, и на лбу была большая шишка», - жаловалась она.

Теперь та лестница не везде сохранилась.

«Старой вообще уже нет, все заросло. Лестница нужна, желательно еще бы и поручень какой-нибудь», - добавила женщина.

Согласны со Светланой и многие другие пешеходы. Некоторые идут просто по склону параллельно ступеням.

«Мне неудобно там идти, ноги болят и не за что зацепиться. Даже зимой тропинка была, я ходила здесь. Я думаю, она разрушилась, потому что работники очищали ее и сбили верхний слой. Но чистили все время, претензий нет», - заключила жительница Пензы Марина Игоревна.

Разрушающаяся лестница - это не единственная проблема на склоне. На газоне образовалась куча мусора. К веткам стали добавлять и пустую тару.

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Гость|08.05.2019 19:00|

Зато бородачам мы строим многоуровневую за счёт родителей воспитанников Дворца пионеров.

Гость|08.05.2019 19:02|

Депутатов, блин, да через эту лестницу, да вверх по холмам, на заседания. Дом пионеров на Кирова верните детям!! Как у мужиков стыда хватает входить туда, где школьники занимались в кружках даже во время Великой Отечественной войны! Ёлки проводили, концерты.Верните детям красивое здание в удобном месте. Компенсируйте себе как-нибудь переезд туда, куда Макар телят не гонял.

Гость|08.05.2019 19:10|

Для себя так не делают. Позор.

Имя: Гость
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