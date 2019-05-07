Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|7 мая 2019|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
  73.08  |  $  65.22
 

Из жизни | На Медицинской, 6, женщина облагородила двор цветами и клумбами

07.05.2019|13:12
Печать

Людмила Георгиевна - ангел-хранитель двора на Медицинской, 6. Благодаря ее инициативе и заботам неказистый и запущенный участок превратился в чистый, аккуратный уголок. Людмила Георгиевна начала, ее поддержали.

«От того, что просто не люблю лежать на диване, я раскопала и сажаю цветочки. Мне помогают. Например, бордюры я не одна красила, мне с 6а помогают, тоже пенсионерки», - рассказала женщина.

Конечно, до сих пор сопротивляются некоторые автовладельцы. По их мнению, первично во дворе место для машин, а клумбы, цветы, скамейки, качели детские - это все не важно.

Несмотря ни на что, Авдонина ведет свою линию. Этот двор ставят в пример на Шуисте: чистый, аккуратный, красивые тюльпаны на клумбах.

«Я могу понять, что у них гаража нет, но не все газоны надо занимать, хочется и отдохнуть. Все равно на цветочки не заезжают, ирисы на краю бордюра мы посадили, они не подъезжают. Каштаны еще посадили», - добавила горожанка.

Масса времени затрачена на возрождение каменистой почвы. Земля почувствовала заботу. Жаль, что не увидели цветущих подснежников - их время прошло, замечает Людмила Георгиевна. Но съемочной группе «Службы 11» повезло полюбоваться на тюльпаны. Скоро появятся роскошные шапки пионов, зелень разбавят бордовые и алые георгины. К осени двор станет сплошным цветником.

«Очень, очень приятно. Я дома мало нахожусь, особенно летом, - хочется выйти, посидеть, здесь отдыхаешь... не люблю лежать на диване», - заключила Людмила Георгиевна.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!