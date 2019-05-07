07.05.2019 | 13:12

Людмила Георгиевна - ангел-хранитель двора на Медицинской, 6. Благодаря ее инициативе и заботам неказистый и запущенный участок превратился в чистый, аккуратный уголок. Людмила Георгиевна начала, ее поддержали.

«От того, что просто не люблю лежать на диване, я раскопала и сажаю цветочки. Мне помогают. Например, бордюры я не одна красила, мне с 6а помогают, тоже пенсионерки», - рассказала женщина.

Конечно, до сих пор сопротивляются некоторые автовладельцы. По их мнению, первично во дворе место для машин, а клумбы, цветы, скамейки, качели детские - это все не важно.

Несмотря ни на что, Авдонина ведет свою линию. Этот двор ставят в пример на Шуисте: чистый, аккуратный, красивые тюльпаны на клумбах.

«Я могу понять, что у них гаража нет, но не все газоны надо занимать, хочется и отдохнуть. Все равно на цветочки не заезжают, ирисы на краю бордюра мы посадили, они не подъезжают. Каштаны еще посадили», - добавила горожанка.

Масса времени затрачена на возрождение каменистой почвы. Земля почувствовала заботу. Жаль, что не увидели цветущих подснежников - их время прошло, замечает Людмила Георгиевна. Но съемочной группе «Службы 11» повезло полюбоваться на тюльпаны. Скоро появятся роскошные шапки пионов, зелень разбавят бордовые и алые георгины. К осени двор станет сплошным цветником.

«Очень, очень приятно. Я дома мало нахожусь, особенно летом, - хочется выйти, посидеть, здесь отдыхаешь... не люблю лежать на диване», - заключила Людмила Георгиевна.