03.05.2019 | 15:05

Небольшая свалка притаилась в кустах на улице Фурманова, за пятиэтажкой № 3. На первый взгляд не впечатляет размерами, но если присмотреться, то становится ясно - она там годами копится, никто на ее существование не покушался.

Не чужие приносили мусор, комментируют жители улицы. Из окон кто-нибудь швыряет (так часто бывает), из частного сектора по соседству приносят. Подобное происходит чуть ли не в каждом дворе - есть такие группы людей, что с порядком воюют.

«Если бы я видела, я бы вам сказала. Узнать бы. Нам сейчас уже ни до чего», - отметила пенсионерка.

Если бы нечистоплотным могли противостоять соседи, весь дом объединился бы, ведь чаще всего таких людей знают. И еще если бы обслуживающие организации не делили территории.

«У нас через дом - разные управляющие компании. Было бы лучше, если бы одинаковые были. Наши следят», - рассказала пензячка.

Только обычно участки делятся строго, да и закрепленные не всякая организация убирает регулярно. А свалка за домом № 3 на Фурманова расположилась на так называемой бесхозной полосе. Не известно, когда до нее дойдут руки чиновников администрации Ленинского района.