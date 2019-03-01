01.03.2019 | 14:06

Входная группа дома № 5 на улице Славы выглядит бесславно. Фасад, капитально отремонтированный несколько лет назад, стал осыпаться, козырек помят падающими льдинами, ступени также требуют ремонта.

«Я с этим крыльцом билась с 2010 года, приглашала нашего депутата Савельева, когда он еще был главой города, они не слушали. И только в декабре набили железки, а через год залили. Ходить нельзя было - крыльцо все выкрошено», - рассказала жительница дома Валентина Ивановна.

Давно ходят слухи о плачевном финансовом состоянии управляющей компании и едва ли не о новой волне банкротств, как в 2014-2015 годах. Не добавил ясности и переезд организации.

«Например, вызвать кого - мы не знаем телефона. С Кирова они ушли, там один телефон, он не отвечает. Где они находятся и есть ли эта компания, для чего эти управляющие компании, почему они банкротятся все время? Прокуратура есть. Мы все платим регулярно, особенно пенсионеры, разве я могу не заплатить?» - добавила женщина.

Жаловались на отсутствие информации о смене адреса и телефонов организации и жильцы дома № 30 на Московской. Объявления не были расклеены там, их заметили на доме на улице Захарова. Людей с пензенского Арбата как-то не предупредили.

«Пришла на Кирова - оказывается, они переехали! Никому ничего не сообщили, там уже переезд. Какой-то рабочий мне просто сказал, что они на Суворова, 154а», - отметила жительница г. Пензы Ольга.

Смена адреса неудобна для жителей улицы Славы: раньше они могли пешком дойти до управляющей компании, а теперь нужно тратиться на проезд.