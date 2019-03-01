01.03.2019 | 14:49

Открытая душевая кабина внезапно образовалась на улице Экспериментальной, рядом с домом № 3. Из надземной ветки теплотрассы хлынула вода, довольно горячая. Во все стороны полетели ржавые брызги.

Любопытствующие пензенцы посматривали издалека, понимая, что самим не справиться с проблемой.

«Ну нет, надо отключать и специалистов вызывать», - отметил пенсионер.

«Я им сейчас позвоню», - заявил горожанин.

Неравнодушный мужчина, оказалось, и по долгу службы был заинтересован в решении: он работает неподалеку, по этой ветке поступает тепло в помещение.

«Трубы старые, наверное... Диспетчер, здравствуйте! У вас тут прорыв трассы: Пушанина, 3, и Экспериментальная, 3. Тут у вас свищ. Уже телевидение приехало», - сообщил специалистам мужчина.

Специалист появился буквально через минуту, посмотрел, оценил обстановку и перекрыл задвижку.

Бесплатным душем никто не успел воспользоваться. Ремонт трубы будет позже.