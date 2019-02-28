28.02.2019 | 14:32

Пора доставать резиновые сапоги. На проспекте Строителей начали собираться лужи, да прямо на пешеходных переходах. Особенно показательна зебра у остановки «Аптека». С четной стороны проспекта народ спускается по не очень крутому, но все же неудобному склону в водоем на асфальте.

«Как вы думаете, устраивает нас? А что мы можем сделать? Мы ничего сделать не можем. Куда бить тревогу-то?» - отметила пензячка.

С нечетной картина страшнее: тропа выводит в глубокую лужу, а спуск еще круче. Многие выбирают рискованный вариант пути.

«Именно там, где сухо, по дороге, чтобы не попасть в лужу, чтобы обувь не промокла. Это еще они подсохли за ночь, а так здесь гораздо больше, прямо хорошо водичка стоит», - рассказала горожанка.

Из-за поиска пути посуше люди не успевают перейти проспект за полминуты. Им приходится задерживаться на разделительной полосе и пережидать, пока проедет транспорт. А дальше - лужи станут больше.

Возможно, за ближайшее время МУП «Пензадормост» вывезет снег с участков и освободит подходы к зебрам. В противном случае народ спасут резиновые сапоги и оптимизм в ожидании тепла.