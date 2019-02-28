28.02.2019 | 14:05

Придомовая территория на Воронова, 2, попала в список из 35 дворов в 2017-м, когда действовала программа «Формирование современной городской среды муниципального образования».

Летом начали асфальтировать дорожку вдоль здания, парковочные площадки, устанавливать бордюры и вкопали несколько новых скамеек.

Благоустройства хватило на полтора года.

«Ездят по тротуарам, все укатано и пройти негде. У нас и дворник сегодня насыпал, а так его нет», - рассказала местная жительница Ольга.

Пешеходным дорожкам, бордюрам автомобили явно не на пользу, но не местные жители виноваты. Очень много посторонних выбирает путь для выезда на Окружную.

Со скамеек за всю зиму ни разу не сметали снег - некому это делать. Лавки уже утонули в нем, сиденья находятся почти на уровне ног. Из урн никогда не выбрасывают мусор, он вмерз в корзины, теперь кидают рядом. У некоторых не возникает желания даже подходить ближе.

«Ой, не знаю, я не сижу на них. Мужики сидят, женщины, старые, молодые - все сидят, а кто ухаживает, не знаю», - отметила местная жительница Любовь Александровна.

Видимо, инициативная группа, которая боролась за то, чтобы дом попал в программу, самораспустилась. А для кого благоустраивают дворы, оказывается, не такой уж простой вопрос. И ответа на него нет.