28.02.2019 | 13:54

С каждым днем все страшнее становится входить в первый подъезд дома № 19 на Свердлова, да и выходить тоже жутковато: навес в любую минуту может рухнуть на людей. Он благополучно простоял два года, но зима 2019-го стала для него, похоже, последней.

«Снимали вот эти вот сосульки, и упала большая глыба. Я выхожу - Боже мой! Вот такое стало это крыльцо. Оно и было-то... еле-еле держалось», - рассказала местная жительница Наталья Николаевна.

«Опора стоит не на своем месте, ее сбили, она просто за счет льда держится. Лед растает - стоять неизвестно как она будет, безобразие такое!» - возмутилась местная жительница Нина Андреевна.

Если профлист свалится, то повредит хлипкие ступени - они из цемента, уже расползаются от снега. А ремонтировали их в декабре, Валентина Ивановна дату запомнила - 11-го рабочие вяло возились у входа. Она в тот день попала в травмпункт.

«Крыльца не было, были кирпичи, куски цемента, и вот они эту защитку приперли. Я вышла и не знаю, куда ногу поставить: через две ступеньки я не перешагну, да и страшно через две ступеньки прыгать - на улице снег и лед. Я нашла местечко, куда ногу поставить, поставила ногу, споткнулась об камень - и все, и ногу сломала, упала», - раскрыла детали инцидента пострадавшая.

Валентина Ивановна будет судиться с управляющей компанией «МУП Ленинского района», исковое заявление составила. После того как женщину увезли в больницу, ступени быстро долепили из цемента.

Теперь они - под угрозой разрушения: когда свалится навес (а вероятность его падения весьма высока), то он раздробит лестницу в мелкую крошку.