Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 фев 2019|19:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  74.97  |  $  65.89
 

Из жизни | На ул. Свердлова жители боятся заходить в подъезд из-за жуткого навеса

28.02.2019|13:54
Печать

С каждым днем все страшнее становится входить в первый подъезд дома № 19 на Свердлова, да и выходить тоже жутковато: навес в любую минуту может рухнуть на людей. Он благополучно простоял два года, но зима 2019-го стала для него, похоже, последней.

«Снимали вот эти вот сосульки, и упала большая глыба. Я выхожу - Боже мой! Вот такое стало это крыльцо. Оно и было-то... еле-еле держалось», - рассказала местная жительница Наталья Николаевна.

«Опора стоит не на своем месте, ее сбили, она просто за счет льда держится. Лед растает - стоять неизвестно как она будет, безобразие такое!» - возмутилась местная жительница Нина Андреевна.

Если профлист свалится, то повредит хлипкие ступени - они из цемента, уже расползаются от снега. А ремонтировали их в декабре, Валентина Ивановна дату запомнила - 11-го рабочие вяло возились у входа. Она в тот день попала в травмпункт.

«Крыльца не было, были кирпичи, куски цемента, и вот они эту защитку приперли. Я вышла и не знаю, куда ногу поставить: через две ступеньки я не перешагну, да и страшно через две ступеньки прыгать - на улице снег и лед. Я нашла местечко, куда ногу поставить, поставила ногу, споткнулась об камень - и все, и ногу сломала, упала», - раскрыла детали инцидента пострадавшая.

Валентина Ивановна будет судиться с управляющей компанией «МУП Ленинского района», исковое заявление составила. После того как женщину увезли в больницу, ступени быстро долепили из цемента.

Теперь они - под угрозой разрушения: когда свалится навес (а вероятность его падения весьма высока), то он раздробит лестницу в мелкую крошку.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!