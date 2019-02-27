27.02.2019 | 14:23

В интересную ситуацию попала аллея вдоль дороги на Воронова: она - фактически на самообслуживании и самоочищении, как говорят пешеходы, которые занимаются важным делом.

«Самопротаптывание». Дерево упало - пока мы не оттащили часть в сторону, так оно бы и лежало поперек», - рассказал житель г. Пензы Николай Иванович.

Возможно, летом изъяны и лишние предметы на аллее были бы спрятаны под листвой и травой. Зимой-то они - как на ладони.

«Снег никогда не убирается! Я не знаю, кто убирает тут и подметает, есть ли тут дворники или нет. Мусор, мешки - это уже свинство наше, это мы так распоряжаемся. Скользко очень, никто даже не посыплет, ходить нельзя», - отметила жительница г. Пензы Любовь Власовна.

Умудряются подпортить впечатление жильцы высотки № 2 на улице Воронова. Некоторые излишне эмоциональны, совсем как один из героев «Ревизора» Гоголя: кто-то, такой же горячий, вышвырнул предмет мебели из окна.

А дамы вспомнили теплые времена.

«Когда лето, здесь цветы насажают. Вишня здесь есть. Нормально, когда все цветет», - подчеркнула местная жительница Раиса Ивановна.

Ближе к теплым денькам прохожие сами активизируются: прогуливаясь, начинают подбирать по пути мусор, расчищать любимую аллею.