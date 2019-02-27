Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 фев 2019|20:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  65.76
 

Из жизни | Аллея на Воронова ждет, когда жители уберут с нее мусор

27.02.2019|14:23
Печать

В интересную ситуацию попала аллея вдоль дороги на Воронова: она - фактически на самообслуживании и самоочищении, как говорят пешеходы, которые занимаются важным делом.

«Самопротаптывание». Дерево упало - пока мы не оттащили часть в сторону, так оно бы и лежало поперек», - рассказал житель г. Пензы Николай Иванович.

Возможно, летом изъяны и лишние предметы на аллее были бы спрятаны под листвой и травой. Зимой-то они - как на ладони.

«Снег никогда не убирается! Я не знаю, кто убирает тут и подметает, есть ли тут дворники или нет. Мусор, мешки - это уже свинство наше, это мы так распоряжаемся. Скользко очень, никто даже не посыплет, ходить нельзя», - отметила жительница г. Пензы Любовь Власовна.

Умудряются подпортить впечатление жильцы высотки № 2 на улице Воронова. Некоторые излишне эмоциональны, совсем как один из героев «Ревизора» Гоголя: кто-то, такой же горячий, вышвырнул предмет мебели из окна.

А дамы вспомнили теплые времена.

«Когда лето, здесь цветы насажают. Вишня здесь есть. Нормально, когда все цветет», - подчеркнула местная жительница Раиса Ивановна.

Ближе к теплым денькам прохожие сами активизируются: прогуливаясь, начинают подбирать по пути мусор, расчищать любимую аллею.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!