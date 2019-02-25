Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 фев 2019|20:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.09  |  $  65.26
 

Из жизни | На улице Циолковского над пешеходной тропой нависли деревья

25.02.2019|14:57
Печать

В амбулатории на улице Циолковского, 4, обслуживаются десятки пациентов в день - под тысячу, а может, и больше, если считать в течение рабочей недели. А сколько человек просто проходит мимо здания!

Все они являются потенциально рискующими жизнью и здоровьем. Причем не вылечат его в амбулатории, если на пешего рухнут деревья. Они в нескольких шагах от лечебного учреждения - нависли над тротуаром.

«Очень опасно! Сейчас, если морозы и будет ветер, то может и шлепнуться, потому что дерево мороженое», - отметил горожанин.

Растут перекошенные великаны на муниципальной территории. Они не переломаны, стволы будто земля притягивает, вот они и склоняются с каждым годом все ниже. И таких на аллее на Циолковского много.

«Конечно, имеются. Имеются, да», - заключил мужчина.

Вырубать их необязательно, достаточно опилить - облегчить тяжелые кроны. Деревья лишними не бывают.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!