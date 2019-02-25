25.02.2019 | 14:57

В амбулатории на улице Циолковского, 4, обслуживаются десятки пациентов в день - под тысячу, а может, и больше, если считать в течение рабочей недели. А сколько человек просто проходит мимо здания!

Все они являются потенциально рискующими жизнью и здоровьем. Причем не вылечат его в амбулатории, если на пешего рухнут деревья. Они в нескольких шагах от лечебного учреждения - нависли над тротуаром.

«Очень опасно! Сейчас, если морозы и будет ветер, то может и шлепнуться, потому что дерево мороженое», - отметил горожанин.

Растут перекошенные великаны на муниципальной территории. Они не переломаны, стволы будто земля притягивает, вот они и склоняются с каждым годом все ниже. И таких на аллее на Циолковского много.

«Конечно, имеются. Имеются, да», - заключил мужчина.

Вырубать их необязательно, достаточно опилить - облегчить тяжелые кроны. Деревья лишними не бывают.