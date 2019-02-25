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Из жизни | Дом № 35 на улице Ударной осыпается по кирпичикам

25.02.2019|14:44
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Целые кирпичи выпали из кладки дома № 39 на улице Ударной. Произошло это якобы незадолго до приезда съемочной группы 11 канала. Правда, сообщившие новость так и не вышли, чтобы без телефона рассказать подробности очередного обрушения стены.

Журналисты увидели только еле стоявших на ногах молодых людей, они не обратили внимания на предупреждающее объявление: входить нужно с торца. Но и там еще не покрытые снегом части недавно выпавших кирпичей, пусть и более мелкие, чем с фасада.

А ведь «Служба 11» была на Ударной всего три недели назад. Тогда местные опасались, что вниз сорвутся огромные ледяные глыбы. Прежде чем зайти внутрь, люди поднимали головы.

И вот через три недели процесс разрушения стены из-за сырости пошел дальше. Точно так же, как из-за сначала небольших трещин сложился как карточный соседний дом № 35. На печальный пример жители 39-го смотрели давно. Инициативная группа не первый год добивается переселения.

«Есть два акта, где сказано, что крыша нуждается в капитальном ремонте. Действительно, парапет уже рассыпается. Но делать ничего не делают, говорят: у вас просто огромная задолженность. Я разобралась с неплательщиками, среди них есть даже «мертвые души». Люди мертвые, а квитанции идут», - рассказала активистка Антонина Ивановна.

Что делать честным жителям? Если не принять срочных мер, скоро они, как и соседи, останутся без комнат.

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Гость|25.02.2019 19:30|

Там черная дыра. Бегите оттуда. Дома рушатся, трубы рвутся...

Гость|25.02.2019 19:46|

Буенос ночес нищеброды.

Имя: Гость
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