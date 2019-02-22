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Из жизни | Жители Воронова, 2, недовольны новой проходной у детского сада № 7

22.02.2019|14:55
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Сложности с проездом на Воронова, 2, стали ежедневными. Раньше во дворе было гораздо спокойнее.

Все началось, когда в детском саду № 7 переделали вход. Сообщение жители многоэтажки прислали на портал «ПензаИнформ»: с тех пор как открыли калитку со стороны двора, придомовая дорога превратилась в оживленную магистраль.

Родители привозят и забирают малышей. Своей парковки у дошкольного учреждения нет.

«Транспорта очень много стало, шума больше, нам невозможно даже пройти, здесь как проспект - машины едут и едут, хоть светофор ставь», - отметила местная жительница Татьяна Николаевна.

Раньше таких жалоб не возникало. Родители доставляли малышей, подъезжая с других сторон. Машины не так беспокоили жильцов многоэтажки.

«Сделали один, те два входа закрыли, но мы все считаем, что лучше бы у них был центральный вход - там больше места и ворота шире», - рассказала горожанка.

«В прошлый раз я здесь вышла из подъезда, остановились, у меня соседка с грудным ребенком не может пройти, здесь встали. И скорая помощь не может проехать. Отвратительно!» - возмутилась Галина Петровна.

По каким причинам на другие калитки повесили замки, в дошкольном учреждении сразу пояснить затруднились. «Служба 11» ждет комментария из Управления образования Пензы.

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Гость|22.02.2019 19:05|

Больше ржавых -гнутых гвоздей под колёса и будет тишина в вашем дворе.

Гость|22.02.2019 19:38|

безграмотные водители..............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Имя: Гость
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