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Из жизни | В Пензе практичные водители нашли возможность не оплачивать парковку

22.02.2019|10:05
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Видеокамера, установленная на платной муниципальной парковке на улице Пушкина, зафиксировала, как по одному талону выезжают несколько автомобилей.

На записи видно, как водитель первой машины оплачивает выезд. Шлагбаум поднимается, автомобиль выезжает на улицу Пушкина, а вслед за ним, воспользовавшись открывшимся проездом, под шлагбаумом проскакивают еще три.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, массовый выезд транспортных средств выявили сотрудники городского департамента ЖКХ при внеочередной проверке. Автомобили, водители которых не оплатили стоянку, имеют символику курьерской компании DHL.

«По данному факту будет проведена работа по взысканию с компании оплаты за пользование парковкой», - добавили в мэрии.

Источник — фото и видео: Penza-gorod.ru
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Гость|22.02.2019 10:20|

Молодцы мужики.

Гость|22.02.2019 10:23|

Там в принципе еще и протиснуться около светофора можно было, мимо шлагбаума.

Гость|22.02.2019 10:25|

Правильно сделали!

Гость|22.02.2019 10:26|

Красавцы

Гость|22.02.2019 10:27|

Штраф в 10кратном размере и всё нормально.

Гость|22.02.2019 10:31|

На платных дорогах так тоже делают

Гость|22.02.2019 10:31|

Экономят! Ну ни чего повысят стоимость. Жоповозов не навижу. Пропитался ненавистью.

Гость|22.02.2019 10:33|

Гость писал(a):

Правильно сделали!
Почему правильно? Потому что лишают город возможности зарабатывать?

Гость|22.02.2019 10:39|

Почему для важных чинуш администрации и депутатов парковка бесплатная (которая ближе к администрации)? что за дискриминации? Пусть тоже платят, тем более люди не бедные.

Гость|22.02.2019 10:44|

Им низяяяя платить.

Гость|22.02.2019 10:44|

Гость писал(a):

что за дискриминации
Напишите в прокуратуру обращение по поводу законности цепи, которая преграждает путь на их парковку. Это ведь нетрудно. Или боитесь?

Имя: Гость
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