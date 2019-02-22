22.02.2019 | 10:05

Видеокамера, установленная на платной муниципальной парковке на улице Пушкина, зафиксировала, как по одному талону выезжают несколько автомобилей.

На записи видно, как водитель первой машины оплачивает выезд. Шлагбаум поднимается, автомобиль выезжает на улицу Пушкина, а вслед за ним, воспользовавшись открывшимся проездом, под шлагбаумом проскакивают еще три.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, массовый выезд транспортных средств выявили сотрудники городского департамента ЖКХ при внеочередной проверке. Автомобили, водители которых не оплатили стоянку, имеют символику курьерской компании DHL.

«По данному факту будет проведена работа по взысканию с компании оплаты за пользование парковкой», - добавили в мэрии.