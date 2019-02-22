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Из жизни | На улице Крупской образовалась свалка из снега и мусора

22.02.2019|14:42
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«Невозможная мусорка! Снег идет, а даже ни разу не проехали и не прочистили», - возмутилась местная жительница Людмила Борисовна.

Зато постелили ковры - специально для тяжелой техники, чтобы не увязла на подступах к контейнерной площадке на улице Крупской, за домами № 25 и 27.

«Плохо, вечно мусор навален, все разгромлено. Ковер кто выбросил, не знаю», - отметила горожанка.

«Плохо убирают, дворников нет: ушли, мало платят», - рассказала женщина.

Собрать у контейнеров отходы некому - добровольных помощников нет. Хорошо, что люди не перегородили подъезд к площадке. Были случаи, когда автовладельцы оставляли машины на пути и исчезали на несколько дней. Одна бесхозная вмерзла в почву рядом с баками, собственник о ней не беспокоится.

«Эту машину кто-то летом поставил, и все она стоит. Ребятишки залезли туда, повыбивали стекла и, наверное, все вытащили оттуда», - предположила пензячка.

Была там картина и пострашнее, отмечает одна прохожая: колеи были еще глубже и мусора больше.

«А сейчас - что? Снегом занесло, и все», - подчеркнула прохожая.

Хорошо, что не заваливает канализационный колодец рядом с тропинкой, ведущей к площадке. Крышка у него импровизированная, штатную металлическую давно украли.

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