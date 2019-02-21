21.02.2019 | 15:08

«У меня обрушился потолок. В 12 часов ночи на меня вся эта лавина свалилась», - рассказала Наталья Александровна.

Физического вреда не причинено, но моральные страдания при этом женщина испытала. Шок, растерянность, беспомощность и гнев - обо всех своих эмоциях жительница дома № 36 на улице Коммунистической рассказала по телефону аварийной службы.

«Мало того что валится, так мокрицы еще, их я удавила, там три штуки было. Но я вообще в шоке, не могу на кухне находиться, потому что капает везде: на телевизор, на холодильник, когда я готовлю пищу, на меня тоже капает», - пожаловалась женщина.

От сырости обои отклеились, под ними обнаружилась плесень. На потолке - капли. Похожая картина создалась на балконе и в соседней комнате. Первые признаки для беспокойства появились давно. За прошлое лето можно было отремонтировать кровлю.

«У нас 15 лет никогда этого ничего не было. Пришли гастарбайтеры, нам сшибли все, убили всю нашу крышу. У нас хорошая была крыша, мы сделали ремонт, у нас все было хорошо, потолки идеальны. Это, хорошо, я была здесь, а если бы ребенок? Что было бы тогда?» - возмутилась жительница дома.

В коридоре также течет не первый год. Именно там женщина и заметила первые капли, с тех пор она не пользуется потолочными лампами. Горит одна настенная.

«Мы боимся, потому что, не дай бог, замкнет, потому что иногда капает оттуда и мы боимся даже включать. Я даже лампочки все вытащила, чтобы специально не включали, и там выключатель скотчем», - добавила Наталья Александровна.

Женщина в управляющей компании потребовала, чтобы пришел директор и лично убрал осыпавшийся потолок, только его не дождалась.