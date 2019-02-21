21.02.2019 | 14:46

На пересечении улиц Ульяновской и Одесской - настоящая проблема с очисткой пешеходных переходов. Если на дорогах вообще нет снега (голый асфальт), то на тротуарах лежат сугробы.

Такая картина - и на городской проезжей части, между дворами, и в нескольких метрах, рядом с федеральной трассой М5 «Урал». Соединяет два перехода протоптанная в кустах тропинка. Иного выхода нет, разве что по обочине с осадками идти. Судя по реакции местных, к такому они привыкли. Бывало и хуже.

«В последнее время хорошо чистят, нормально. Недавно была здесь гора большая снега, поэтому это еще, считается, хорошо, проходимость здесь достаточно большая», - рассказала девушка.

Мало того что под ногами каша, затрудняющая передвижение, так есть и вторая беда у перехода на трассе: мало кто из водителей пропускает людей. Об этом говорили еще в январе 2018 года жители дач, расположенных за оживленной транспортной артерией. Некоторые там обитают круглогодично.

«Здесь у нас уже очень многих сшибли. Эти кусты загораживают обзор машинам. Вопрос поднимали, нам сказали, что если большие машины здесь встанут, то они в гору не выйдут. А мы здесь живем! В магазин нам надо, там же у нас нет ничего», - жаловалась местная жительница Галина Васильевна.

За прошедшее время в этом отношении мало что изменилось. Зато разительно отличие в чистоте. Тогда снега было мало, переход был чист, не то что теперь. Неудивительно, что многие идут не строго по зебре, а по диагонали.