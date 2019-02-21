Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 фев 2019|19:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
  74.30  |  $  65.54
 

Из жизни | Пешеходные переходы у трассы М5 «Урал» завалены снегом

21.02.2019|14:46
Печать

На пересечении улиц Ульяновской и Одесской - настоящая проблема с очисткой пешеходных переходов. Если на дорогах вообще нет снега (голый асфальт), то на тротуарах лежат сугробы.

Такая картина - и на городской проезжей части, между дворами, и в нескольких метрах, рядом с федеральной трассой М5 «Урал». Соединяет два перехода протоптанная в кустах тропинка. Иного выхода нет, разве что по обочине с осадками идти. Судя по реакции местных, к такому они привыкли. Бывало и хуже.

«В последнее время хорошо чистят, нормально. Недавно была здесь гора большая снега, поэтому это еще, считается, хорошо, проходимость здесь достаточно большая», - рассказала девушка.

Мало того что под ногами каша, затрудняющая передвижение, так есть и вторая беда у перехода на трассе: мало кто из водителей пропускает людей. Об этом говорили еще в январе 2018 года жители дач, расположенных за оживленной транспортной артерией. Некоторые там обитают круглогодично.

«Здесь у нас уже очень многих сшибли. Эти кусты загораживают обзор машинам. Вопрос поднимали, нам сказали, что если большие машины здесь встанут, то они в гору не выйдут. А мы здесь живем! В магазин нам надо, там же у нас нет ничего», - жаловалась местная жительница Галина Васильевна.

За прошедшее время в этом отношении мало что изменилось. Зато разительно отличие в чистоте. Тогда снега было мало, переход был чист, не то что теперь. Неудивительно, что многие идут не строго по зебре, а по диагонали.

0
0
0
0
 
Гость|21.02.2019 19:02|

И Чо? Можа дипутаты с мером чистить будут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!