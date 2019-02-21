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Из жизни | На улице Каракозова выросший сугроб перекрыл въезд во двор

21.02.2019|15:17
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Сама природа встала на защиту двора от вечно снующих машин. Сквозной проезд перекрыл сугроб, благодаря которому жители дома № 69 на улице Каракозова избавились от потока автомобильного транспорта. Раньше, говорят люди, было страшно выйти из подъезда: того и гляди попадешь под колеса.

«Мне кажется, надо. А что они здесь катаются?» - отметил местный житель Владимир Николаевич.

В свою очередь автомобилисты были вынуждены искать альтернативные пути следования. И нашли. Самые хитрые объезжают снежное препятствие по дороге, которая проходит прямо по двору. Местные жители не понимают, зачем коммунальные службы ее расчистили.

Владельцы железных коней довольны. Там и пробку миновать, и машину припарковать можно.

«Здесь ставят и преграждают, здесь не проезжают. Вечером они поставят машины - и все, здесь уже не проедешь. Только пешеходы ходят», - добавил мужчина.

Устанавливая подобные защиты от потока машин самостоятельно или, как в данном случае, стараниями природы, люди порой не осознают, какой опасности они себя подвергают. В случае ЧП подъезд спецтехники к дому будет затруднен.

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Гость|21.02.2019 18:59|

Машинам нужны большие и тяжёлые сосульки с крыши...

Гость|21.02.2019 19:05|

penzainform.ru писал(a):

В случае ЧП подъезд спецтехники к дому будет затруднен.
Исключительно на совести автомобилистов.

Имя: Гость
Комментарий:

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