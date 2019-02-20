20.02.2019 | 15:06

Илья провел экскурсию по подъезду своего дома на улице Урицкого, 74. Посмотреть там есть на что. Мало какая многоэтажка в Пензе может похвастаться наличием такой парадной.

«Красиво, пусть все любуются. Я уже налюбовался, интереса нет, а вот с другого этажа люди проходят и смотрят на эти картины», - рассказал житель дома Илья.

По ним можно отследить основные этапы строительства центральной части города. Несколько лет назад школьник и его папа захотели облагородить лестничную клетку. Начали с небольшого стенда и снимка. Его сделал дедушка Ильи, который оказался свидетелем исторического момента - установки монумента «Росток».

Постепенно экспозиция стала увеличиваться, в том числе благодаря подключившимся к процессу соседям. Так в подъезде появились цветы, картины, мягкие игрушки, статуэтки и даже мини-библиотека. Взять почитать книгу в ней может любой желающий, впрочем, как и пополнить литературный фонд.

Но программа «Служба 11» - в первую очередь о коммунальных проблемах, поэтому ее журналисты не смогли не заметить огромное желтое пятно на потолке, которое немного портит общее впечатление от посещения этого подъезда. Илья говорит: скоро о протечке ничего не будет напоминать - со дня на день парадную должны отремонтировать.