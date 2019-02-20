20.02.2019 | 15:25

«Мене не тяжело, так что я могу и спуститься и подняться, у меня не скользят ботинки», - похвастался единственный из опрошенных прохожих, кто вполне доволен состоянием лестницы на улице Кронштадтской, 7. Остальные придерживаются иного мнения: конструкцию со ступенями под толстым слоем снега и льда еще разглядеть надо.

«Здесь очень плохо ходить, боюсь, как бы не упала. Здесь лестница есть, не заметна, вот если раскопаешь - будет лестница», - отметила Лидия Михайловна.

«Здесь подкапывают иногда, а потом здесь спускаемся», - рассказала Нина Владимировна.

Перила помогают не всем. К примеру, если в руках сумки или тросточка, то задача усложняется - держаться нечем.

«Только с помощью каждый день, даже два раза в день. И, хорошо, молодые люди помогают», - добавила женщина.

Впрочем, со временем человек ко всему привыкает, признает пенсионерка. При движении вверх немного проще.

Подобным образом ежедневно рискуют здоровьем на Кронштадтской тысячи людей: только за 20 минут съемки «Службы 11» там прошло около сотни.