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Из жизни | На Западной Поляне люди выбрасывают мусор из окон квартир

19.02.2019|13:57
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Снегом завалило мусор на Западной Поляне. Чистым зимнее покрывало было недолго: жильцы старых пятиэтажек пустоты на нем не терпят. Гости города с брезгливостью оглядывают дворы.

«Люди такие. Вот идет, мусор несет, допустим, в пакете, огляделась, раз! - и бросила весь этот пакет. Я говорю ей: «Женщина, вы что же делаете-то? Разве можно так? А если мы все сейчас начнем так? Для чего-то мусорки существуют?» Из окна кидают не только мусор. Бутылку кинут, чуть по голове не дадут», - рассказала Людмила.

Под окнами дома на Попова, 8а, они веером рассыпаны. Откуда-то взялись - не проследишь за каждым нечистоплотным.

«Да, здесь кошмар творится, но это все зависит от людей, которые здесь живут. Они загрязняют», - отметила девушка.

Никто из опрошенных не сказал, что хотел бы видеть город грязным, мнение было противоположным.

«Красивым, ухоженным», - подчеркнула горожанка.

«Чистым, конечно же», - добавила прохожая.

«Чистым, чтобы был порядок, везде одно и то же. Плохо, наверное, убирают», - заключила пенсионерка.

Глубокой осенью дворы очищали, вывозили мусор. Его успели накидать вновь.

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