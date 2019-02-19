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Из жизни | На улице Дружбы неизвестные выгрузили КамАЗы снега

19.02.2019|13:42
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Мощного половодья ожидают на Дружбы, 2 и 8. Снега много, а кто-то неизвестный добавил еще.

«С того угла возили и здесь валили все с КамАЗа», - рассказал местный житель Леонид Петрович.

Снег выгрузили на пустыре неподалеку и сдвинули сугробы ближе к домам.

Несколько лет назад подъезды заливало водой чуть не до площадок первых этажей. Такая весна удалась - и осадков было много, и земля промерзла. Почти до лета люди мучились. Теперь опасаются повторения жутких событий. Все предпосылки для этого имеются.

«Когда весна, у нас здесь вообще асфальта только немножечко, туда подальше - лужи огромные и детям не пройти. Даже машины проезжают очень тяжело, они всю грязь с луж - на асфальт. Дети ходят в школу грязные, в резиновых сапогах, и мы так же приходим», - пожаловалась местная жительница Татьяна Владимировна.

Частное предприятие, соседствующее с жилыми домами, тоже страдает от весеннего потопа.

«У этой организации есть колодец, у них шланг какой-то для пожарной части, они откачивают насосом в канализацию», - добавила женщина.

Можно бы дорогу сделать выше, построить тротуар, но дом № 2 на улице Дружбы, к примеру, значится в списке на снос. Мало смысла для властей заниматься благоустройством территории, если через пару лет ее перепашет трактор.

Отыскать людей, привозивших снег на пустырь, оказалось невозможно. Свидетели были, но ни одному не пришло в голову хотя бы записать номер машины.

Администрация Железнодорожного района рекомендует в таких случаях фотографировать, снимать на видео и, не теряя времени, звонить в сектор коммунальной инспекции.

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Гость|19.02.2019 18:49|

Да это с территории агротехники вывезли,хотя сами там постоянно в луже сидят

Гость|19.02.2019 18:52|

penzainform.ru писал(a):

Отыскать людей, привозивших снег на пустырь, оказалось невозможно.
Как неизвестно кто привёз вам снег?Все знают,кто за это отвечает,мэр Пензы В.Кувайцев.Значит это он вам снег привёз.Идите и заставьте его убрать.

Благодарить не надо.

Имя: Гость
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