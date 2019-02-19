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Из жизни | На пензенских дорогах появляется все больше ям

19.02.2019|14:06
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Чем ближе весна, тем больше на дорогах выбоин. Снег и лед словно съедают куски асфальта. Испещрен ямами участок на повороте с улицы Маркса на Володарского.

«Этим летом ремонтировали дорогу, а уже новые выбоины появились. Они хвалились, что по новым технологиям все делают», - рассказал горожанин.

«Ну, качество, значит, такое», - заключил мужчина.

«Из-за того, что неправильно кладут асфальт», - предположил молодой человек.

Со второй половины января в Пензе приступили к ямочному ремонту дорог. Выбоины заливают специальной смесью. Но заплатки ведут себя по-разному.

«По опыту прошлых лет, может продержаться и два, и три, и пять лет», - сообщил начальник участка МУП «Пензадормост» Алексей Емелин.

На повороте на улицу Володарского заплатки уже накладывали, но рядом с ними появились новые выбоины.

«Да они не только у нас разрушаются - везде. Основа плохая», - отметил мужчина.

Весна близится. Талые воды не одну дорогу областного центра размоют, а куски асфальта унесут в городскую канализацию - по сути, смоют бюджетные деньги.

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Гость|19.02.2019 18:47|

penzainform.ru писал(a):

Весна близится. Талые воды не одну дорогу областного центра размоют, а куски асфальта унесут в городскую канализацию - по сути, смоют бюджетные деньги.
И опять никто за это не будет отвечать.Опять никого не посадят.Партия ЖиВ создала такую систему воровства и жульничества,что найти виновного НЕВОЗМОЖНО,так как конкретно за что-то, никто не отвечает.

Гость|19.02.2019 18:56|

Каждый год одно и тоже...одно бла-бла-бла. Суперасфальт обещают, жидкий асфальт..а дороги как были х...так и остались.

Гость|19.02.2019 19:02|

Гость писал(a):

Каждый год одно и тоже...одно бла-бла-бла. Суперасфальт обещают, жидкий асфальт..а дороги как были х...так и остались.
И это при том, что стОят они как чугунный мост

Гость|19.02.2019 19:22|

Гость писал(a):

На пензенских дорогах появляется все больше ям
"Качественные и безопасные дороги" в действии!!!

Гость|19.02.2019 19:28|

Поручик шут поручить ямам исчезнуть.

Имя: Гость
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