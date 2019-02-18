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Из жизни | Пензенцы не видят смысла в обклеивании остановок объявлениями

18.02.2019|13:52
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Кому нужны объявления, кто на них смотрит, кто их читает, недоумевают жители области, особенно те, кто бывает на остановках у Центрального рынка. Стенки павильонов сплошь заклеены рекламой.

«Не очень красиво на самом деле, потому что все-таки центр города, это очень сильно портит вид. Особо на объявления внимание не обращаю, только если вдруг приходится долго ждать автобус. И то никогда не пользуешься этим», - отметила девушка.

Прошли времена, когда народ изучал наклеенные бумажки в поисках информации. Теперь нужды такой нет - современная техника снабжает сведениями.

«Нет смысла в этих объявлениях. В прошлом году женщина ходила все снимала, чистила. А все равно - она идет, а следом за ней вешают. Мне кажется, от них и толку нет, одна пестрота», - рассказала горожанка.

«Я не читаю - только потому что приходится стоять, иногда просто смотрю от нечего делать. А никогда не пользовалась», - поделилась женщина.

Но по старой привычке на остановках продолжают клеить объявления. Особенно в районе Центрального рынка, где бывает много иногородних.

К испорченным павильонам и отношение другое. Стенки кое-где выломаны или разбиты, мусор люди набросали. Уличные торговцы оставляют доски, панели от мебели - импровизированные столы. Другими хотели бы видеть остановки пензенцы.

«Чтобы остановка была чистая, аккуратная, чтобы людям было приятно на ней стоять», - загадала жительница города.

Пензенцы попросили передать организации, обслуживающей участок, настоятельную просьбу убирать снег в павильонах. К тротуару претензий в тот момент не было: его очистили до асфальта.

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