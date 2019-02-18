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Из жизни | На улице Кулибина старое дерево сломалось под тяжестью снега

18.02.2019|14:03
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Пополам разорвало ствол старого дерева на улице Кулибина. Американский клен не выдержал тяжести, мокрый снег оказался непосильным грузом для мощного когда-то великана.

«Ветки да, ветка упала, потому что они старые деревья. Вот мы писали, звонили, «Зеленстрой» нам все почистил. А то вдоль забора были еще старые яблони, еще когда здесь частный дом был», - рассказала местная жительница Лариса.

В шестидесятых строились многоквартирные на Кулибина, постепенно вытесняя частный сектор.

Деревья его жильцы сажали сами, но сколько дикорастущих вымахало выше забора! Их прореживают, срезают, спиливают. Коммунальщиков население с Кулибина, 11, 12, не ругает, но считает, что делается недостаточно.

«Приходили, пилили некоторые, а некоторые оставили. Неправильно - даже провода натянулись», - отметил местный житель Геннадий Никифорович.

Мужчина против тотальной вырубки тополей, берез, он за разумный подход к делу: больные, дряхлые надо убирать.

«Мы дышим чем? От деревьев энергия идет», - добавил пензенец.

Мокрый снег подскажет, какие именно клены, осины стоило срубить в первую очередь: слабые, дряхлые не выдержат тяжести и начнут падать. Главное, чтобы не на людей и не на их имущество, подчеркивают жители улицы Кулибина.

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