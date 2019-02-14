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Из жизни | В доме маневренного фонда на улице Егорова затопило несколько квартир

14.02.2019|14:51
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Ксения еле успевает опустошать ведра. Вода в квартиру дома № 2а на улице Егорова сочится с крыши сквозь щели в стенах пятиэтажки. Спасает девушка не свою собственность. Она проживает в маневренном фонде по договору социального найма.

Только недавно в помещении, принадлежащем городу, Ксения сделала ремонт за свой счет.

«Обидно, полы вздулись, все течет, все капает, обои отвалились, и как жить вообще? Кто это будет возмещать? До этого мокли углы, но так не текло еще», - пожаловалась она.

От воды страдает не одна квартира, говорит местная активистка Инна. У нее скопилась уже кипа обращений в различные инстанции. Люди просят привести панельную многоэтажку в надлежащее состояние.

«В основном все ответы из вышестоящих органов переслали в Госжилтехинспекцию города Пензы, то есть она должна обязать МУП произвести ремонт», - рассказала активистка Инна.

И начать следует с квартиры на пятом этаже, которую Инна считает основной причиной всех бед. В данном помещении уже несколько лет никто не проживает, следовательно, некому следить за его состоянием.

Ледяные наросты на балконе начали таять, и вода по стене устремилась вниз до самого подвала. Что касается крыши, то она так же, как и фасад здания, требует срочного ремонта. Но его можно проводить лишь при положительной температуре воздуха.

«Поскольку сейчас этого не происходит, они должны хотя бы убирать снег. Но уборка снега тоже не происходит, уборка наледи не происходит, продолжается затопление квартир», - добавила Инна.

Чтобы остановить наводнение, на крыше пятиэтажки должны появиться рабочие с лопатами или рубероидом в руках.

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