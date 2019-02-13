13.02.2019 | 14:58

Заботливая управляющая компания обслуживает дом № 33 на проспекте Строителей: заранее начала готовиться к лету и наполнила песочницу материалом. А жители не оценили совсем.

«Вот они натворили: почистили нам дорогу, всю грязь свалили на детскую площадку, и не только на детскую площадку, а на песочницу. Ремонт делали у нас (полы заливали) и песок свежий, прямо полмашины, разгрузили сюда. Вот что получилось из этого чистого песка», - пожаловалась Валентина Ивановна.

Наблюдателей было немало, но люди проглядели момент перебазирования грязи на песочницу, а то бы встали перед трактором. Валентина Ивановна после произошедшего ругалась на представителей УК «Жилье-10».

«И она сказала: «Ничего не будет, мы свеженького на этот насыпем». Я мастера догнала сегодня, она так сказала: «А что страшного?» Ничего страшного нет, дети в грязи будут играть!» - возмутилась женщина.

Сугробы вывозить надо, а там полигон устроили - это тоже повод для возмущения.

«У нас снег во дворе тает, в мае у нас эти барханы еще будут», - рассказал Игорь Александрович.

Глубокую, до асфальта, очистку во дворе коммунальщики проделали впервые за зиму, обычно сметали снег к обочине. Но в преддверии весны, пользуясь оттепелью, решили оголить дорогу. Только не придумали, что делать с грязными сугробами, и нашли свободное место во дворе.

Обнесли холмами новую детскую площадку. Родители не простят коммунальщикам, если ее смоет во время половодья.