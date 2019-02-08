08.02.2019 | 13:40

Возмущенное письмо прислал житель Западной Поляны в «Службу 11». Человек излил негодование по поводу сугробов у переходов.

«Почему не следят за чистотой пешеходных зон? Как дорогу переходить? И так скользко, дорожки узкие, так еще и снега навалят перед переходом! Стоишь как в засаде, выскакиваешь на дорогу и не знаешь, жив останешься или размажут по асфальту», - возмутился горожанин.

Трудна жизнь пензенского пешехода. Мало того, что неизвестно, на каком отрезке пути подстерегает опасность, так еще и нерегулируемые переходы вызывают просто панический страх.

На улице Мира сугроб фактически перегораживает обзор. Зебра находится перед остановкой. Когда водители поднимаются с улицы Захарова, то не замечают людей именно из-за высокого снежного холма.