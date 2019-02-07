07.02.2019 | 12:47

На проспекте Строителей, 1, ливневая труба напомнила о себе. После давнего ремонта о ней на время забыли, но, видимо, зря.

«Вечером капало. Мы с соседкой все тряпками убрали. А потом утром встаю: блин! А тут вот что! Извините за выражения. Уже было, они ставили какую-то штуку, а теперь - опять, стало уж фонтаном бить», - рассказала оказавшаяся в «зоне подтопления» Вера Владимировна.

Видимо, что-то забилось. На кровле тает снег, ручей затянул в трубу какой-то мусор. Вода благополучно спустилась на восемь этажей, на первом отыскала слабое место и решила пофонтанировать, нервируя жильцов.

«Боюсь, конечно! Утром была вода, я скорей-скорей убрала, мне в больницу надо было. А вот звонила я четыре раза, никому ничего не надо!» - возмутилась другая жительница дома, Валентина.

Скоро в коридоре можно будет ходить лишь в резиновых сапогах. Обитательница одной из квартир, когда вернется с работы, точно угодит в лужу. Ручей из ливневой трубы устремился к ней в комнаты.

В управляющей компании «Жилье-10» заявку приняли и, как сказал диспетчер, уже направили мастеров бороться с потопом.