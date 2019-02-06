06.02.2019 | 13:47

Внимательный житель многоэтажки № 5а на Антонова заметил непорядок, о чем тут же письменно сообщил в «Службу 11».

«В нашем доме нет ни одного крыльца нормального. Плиты разрушены, дыры в них образовались - человек пролезет! И куда коммунальщики смотрят, почему не принимают меры?» - возмутился житель дома.

Разрушенных ступеней ни у одного из четырех подъездов журналисты 11 канала не обнаружили, но поняли, что мог иметь в виду автор сообщения. На стыке плит рядом с дверями в технические помещения действительно образовались дыры.

Бетонные конструкции вроде бы целые. Асфальт провалился, к великому возмущению председателя ТСЖ «Дружба» Анатолия Вячеславовича.

«Я говорю, что разбивают! Я заделываю - они разбивают, чтобы кошки лазили туда. Вот асфальт, если бы провалился, он бы здесь лежал. Вон подстилки им там положили, кошек они кормят здесь», - пожаловался председатель ТСЖ «Дружба» Анатолий Вячеславович.

То есть, получается, кормильцы животных разрушают имущество дома. Анатолий Вячеславович развел руками: зимой отремонтировать не выйдет. Нужно ждать весны, тогда он зальет отверстия цементом.

Пока же пусть кошки поживут в теплом подвале. Хотя они могли бы и не в пробитые дырки залезать, а в продухи, на которые многие жильцы вообще не обращали внимания и не видели в них проблемы.

«Да кто его знает... не задумывались», - отметила женщина.