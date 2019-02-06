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Из жизни | На улице Попова пробилась на поверхность первая зеленая трава

06.02.2019|13:59
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До календарного лета еще далеко. Синоптики поговаривают о затяжной зиме, которая якобы и март захватит. Поэтому так мечтают горожане о тепле.

«Тепла все ждут, солнышка», - отметила женщина.

«Хочется уже снять зимнюю одежду. И на природу хочется», - поделилась прохожая.

«Жду, потому что будет тепло, не будет таких сугробов. Я еще и автовладелец, сейчас просто холодно на улице, а так не нужно будет чистить постоянно машину, не будет скользко. Поэтому, конечно, жду лета», - рассказала девушка.

Да и сама природа тоже жаждет солнца. Первая смелая зелень пробилась на поверхность и не мерзнет среди снега, радует ярким цветом.

Частица пензенского лета связана с коммунальной сферой. Авария на сетях отопления спровоцировала рост: земля вокруг колодцев обманчиво теплая, трава очнулась от зимнего сна и потянулась к солнцу. Оно пока еще не греет, но корни-то не мерзнут.

Зеленый островок находится на улице Попова, рядом с институтом развития образования.

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