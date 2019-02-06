06.02.2019 | 13:34

В год Свиньи жители улицы Красной креативно подошли к наведению порядка на контейнерной площадке. Они разместили плакат, призывающий хрюкать каждый раз, как только бросаешь мусор мимо бака.

Видимо, во дворе на пересечении с улицей Чкалова данная проблема очень актуальна, раз активисты пошли на такой шаг. О надписи сообщили по телефону телезрители. Они же и пожаловались, что не все доносят отходы до нужного места.

Правда, в момент съемки журналисты «Службы 11» заметили только крупногабаритные вещи, которые в контейнер просто не поместятся. Их с 2019 года должны вывозить уже на постоянной основе, а не в качестве разовых акций.

Вступил в силу новый закон об утилизации. В идеале в России со временем должно стать как в передовых странах Европы. К примеру, на кадрах, снятых в Германии, показана сисема контейнеров для раздельного сбора мусора.

«Бумага, картон, коричневые контейнеры - под биоотходы (продуктовые). Теперь нужно найти контейнер с нашим номером. Он закрывается на ключ», - поясняется за кадром.

Соответственно, никаких привычных нам запахов и разлитой жижи на полу.